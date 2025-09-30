szeptember 30., kedd

Fekvenyomás

2 órája

A vésztői Cserna János duplázott az Európa-bajnokságon

Címkék#békéscsabai#Marvel Team SE#európa bajnokság#fekvenyomás

Erős csapattal vett részt a magyar válogatott a szeptember 22–28. között Máltán megrendezett Fekvenyomó Európa-bajnokságon. A vésztői Marvel Team SE és a Békéscsabai Súlyemelő és Szabadidő SE fekvenyomói ezúttal is jelentős eredményeket értek el.

Gajdács Pál

Málta már harmadik alkalommal adott otthont sportági világversenynek és a Marvel Team SE, valamint a Békéscsabai Súlyemelő és Szabadidő SE fekvenyomói sem először jártak a dél-európai szigeten. A San Pawl il-Baharban megrendezett Eb-n már az első napon aranyéremnek örülhetett a magyar delegáció, hiszen a vésztői Cserna János a 120 kg-os súlycsoportban a nagyszerű 195 kg-os nyomással megszerezte az Európa-bajnoki címet az M2 Classic kategóriában. Cserna négy nappal később az EQ, tartóruhásban is aranyérmes lett, a fantasztikus 240 kg-os nyomással. 

Marvel Team SE
A magyar fekvenyomó válogatott, az álló sor jobb szélén a két Békés vármegyei Európa-bajnok, Cserna János (Marvel Team SE) és Schneider Erzsébet (Békéscsabai Súlyemelő és Szabadidő SE)
Fotó: Magyar Erőemelő Szövetség

Két aranyat és egy bronzot hoztak haza a Marvel Team SE fekvenyomói

Nem Cserna János volt az egyetlen vésztői éremszerző, hiszen Balog Vencel az ifjúsági Classic kategóriában, a 66 kg-osoknál 145 kg-os nyomással a bronzmedált érő harmadik helyén végzett. 

Nem sok hiányzott az éremhez Csüllög Bélának, aki az Open EQ +120 kg-os súlycsoportjában 260 kg-al negyedik lett. A szintén vésztői Nemes Róbert az Open EQ-ban a 93 kg-osoknál 245 kg-al nyolcadik.

Az Európa-bajnokságon nemzetközi bíróként is szerephez jutó békéscsabai Szabó Ágnes sérülésekkel küszködve vállalta az Eb-n való indulást. Reálisan a harmadik hely volt kilátásban a +84 kg-ban, amit el is ért. Az utolsó érvényes nyomásával két percre átvette a második helyet, de a finn versenyző teljesítette a 147,5 kg-ot, így Ági 145 kg-os eredményével a dobogó harmadik fokára állhatott és az abszolút értékelésben is harmadik lett. 

Az ugyancsak békéscsabai Schneider Erzsébet volt, a ruhás kategória (EQ), masters III-as korcsoportjában (60 év felettiek), 84 kg-ban három érvényes nyomást bemutatva 85 kg-ot teljesített, amivel aranyérmes lett. Nyomása új EQ masters III országos csúcs. Schneider Erzsébetet az abszolút értékelésben a kiváló második helyen rangsorolták. 

– A bajnokságra több mint hétszáz nevezés érkezett, ami kiemelkedő részvételt és rendkívül erős mezőnyt jelentett. A magyar csapat szereplését sikeresnek értékelem, hiszen több Európa-bajnoki címet is nyertek sportolóink, valamint korosztályos világcsúcs is megdőlt magyar versenyző jóvoltából. Ez újabb bizonyítéka annak, hogy fekvenyomásban Magyarország továbbra is erős tényező a nemzetközi színtéren – értékelt Berke Lóránd, a Magyar Erőemelő Szövetség elnöke, aki a vésztőiek válogatottjaként maga is a tárcsák alá feküdt és az M1 Classic kategória 93 kg-os súlycsoportjában 162,5 kg-al a hatodik helyen végzett.

Az Eb-n a magyar fekvenyomó válogatott az Open, az utánpótlás és a masters kategóriát is figyelembe véve hét arany, három ezüst és öt bronzérmet szerzett. 

 

 

