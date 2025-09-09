szeptember 9., kedd

Vb-selejtező

3 órája

Megesszük a magyarokat reggelire – magabiztosak a portugálok

Remek a portugálok mérlege Magyarország ellen, de nagyon bízunk benne, hogy kedden este ez változik. A magyar labdarúgó-válogatott életében Portugália az egyetlen ellenfél, amellyel legalább tíz meccset játszott, és egyszer sem tudta legyőzni: kedden pedig következik a Magyarország-Portugália vb-selejtező. A portugál sajtó rendkívül magabiztosan várja a találkozót.

Beol.hu

A Magyarország-Portugália vb-selejtező szól most kis túlzással minden a portugál sajtóban, s – ahogy arra a Magyar Nemzet felhívta a figyelmet – a Notícias ao Minuto cikkének címe mindazonáltal bicskanyitogató: Portugália magyarokat eszik reggelire – és most is megvan a receptje. 

Magyarország-Portugália: portugál győzelmet vár a portugál sajtó
A Potugáloknak a foci örök szerelem: nagy szurkolótáborral készülnek a Magyarország-Portugália vb-selejtezőre is. Fotó: AFP

Magyarország-Portugália: három pontért jönnek a vendégek

A cikkben elismerik, hogy Magyarország erősebb ellenfél lesz az örményeknél – akiket szombaton Jerevánban 5-0-ra ütöttek ki –, de nem sok kétségük van afelől, hogy Budapesten is behúzzák a három pontot. Emlékeztetnek, hogy korábban a portugál nemzeti csapatnak nem volt könnyű legyőznie a magyarokat, azonban kiemelik, hogy 1998 óta ez többször sikerült, nyolc mérkőzésen ugyanis hét győzelmet arattak. Ez azt jelenti, hogy Portugáliának látszólag van egy jó „receptje” labdarúgásban a magyarok ellen.

Kedden 20.45-kor kezdődik a mérkőzés

A Magyarország-Portugália vb-selejtező kedden 20.45-kor kezdődik. Válogatottunk múlt szombaton, a selejtezősorozat első mérkőzésén  2-2-es döntetlent játszott Írországban. Hazánkban is felfokozott hangulat övezi a mérkőzést, erre utal az is, hogy gyakorlatilag pillanatok alatt elfogytak a találkozóra a jegyek.

A csabai legenda is megtippelte az eredményt

Portugália ellen soha nem játszott, pedig 1976 és 1980 között kilencszer szerepelt a magyar válogatottban. Pásztor József, a Békéscsabai Előre Spartacus egykori játékmestere ma este ott ül majd a Puskás Aréna lelátóján a Magyarország–Portugália mérkőzésen és szurkol Szoboszlai Dominikéknek, aki beszélt a mai csata esélyeiről is.


 

