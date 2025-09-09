szeptember 9., kedd

Ádám névnap

25°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vb-selejtező

1 órája

Pásztor József ezt az eredményt várja a magyar-portugálon

Címkék#Pásztor József#Portugália#Puskás Aréna#Magyarország#Békéscsabai Előre Spartacus

Portugália ellen soha nem játszott, pedig 1976 és 1980 között kilencszer szerepelt a magyar válogatottban. Pásztor József, a Békéscsabai Előre Spartacus egykori játékmestere ma este ott ül majd a Puskás Aréna lelátóján a Magyarország–Portugália mérkőzésen, és szurkol Szoboszlai Dominikéknek, aki beszélt a mai csata esélyeiről is.

Gajdács Pál

A Magyarország–Portugália mérkőzésre készülő Pásztor József elismeri, hogy jobb csapat a portugál, de hazai pályán, 67 ezer néző előtt reményei szerint a magyar válogatott tud egy jó meccset játszani és legalább egy döntetlent kicsikar. 

Magyarország–Portugália
Pásztor József szerint Kerkezéknek nem szabad beállni védekezni a Magyarország–Portugália mérkőzésen
Fotó: Bencsik Ádám

Magyarország–Portugália: 2–1 a mieinknek Pásztor József szerint

– Ha úgy játszunk, mint Írország ellen az első félidőben, akkor erre lehet esélyünk – mondta az Előre legendája. – Nem szabad beállni védekezni, mert akkor idő kérdése, hogy mikor kapunk gólt. Ötven-ötven százalékban kell támadni és védekezni, Dibusz Dénesnek (ha addigra rendbejön a sérülése) pedig legalább nyolcas osztályzatot kell kapnia, mert biztosan sok helyzete lesz a portugáloknak. Ha rúgunk egy gólt az elején, ki tudja, lehet, hogy ideges lesz az ellenfél, akkor akár még a győzelem sem elképzelhetetlen. Mindenesetre én optimistán, kettő egyes magyar győzelemre tettem a tippmixen. Persze azt sem bánom, ha ez nem jön be és egy nullára nyerünk…

Vitára adott okot, hogy a magyar válogatott világklasszisa, Szoboszlai Dominik mostanában a klubcsapatában, Liverpoolban és legutóbb az írek ellen sem a megszokott posztján játszott. Pásztor József szerint a csatár Varga Barnabás mögött fog majd játszani, Szoboszlai balján Nagy Zsolt, jobbján pedig Bolla Bendegúz kap majd helyet.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu