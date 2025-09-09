Pásztor József ezt az eredményt várja a magyar-portugálon

A Magyarország–Portugália mérkőzésre készülő Pásztor József elismeri, hogy jobb csapat a portugál, de hazai pályán, 67 ezer néző előtt reményei szerint a magyar válogatott tud egy jó meccset játszani és legalább egy döntetlent kicsikar.

Pásztor József szerint Kerkezéknek nem szabad beállni védekezni a Magyarország–Portugália mérkőzésen

Fotó: Bencsik Ádám

Magyarország–Portugália: 2–1 a mieinknek Pásztor József szerint

– Ha úgy játszunk, mint Írország ellen az első félidőben, akkor erre lehet esélyünk – mondta az Előre legendája. – Nem szabad beállni védekezni, mert akkor idő kérdése, hogy mikor kapunk gólt. Ötven-ötven százalékban kell támadni és védekezni, Dibusz Dénesnek (ha addigra rendbejön a sérülése) pedig legalább nyolcas osztályzatot kell kapnia, mert biztosan sok helyzete lesz a portugáloknak. Ha rúgunk egy gólt az elején, ki tudja, lehet, hogy ideges lesz az ellenfél, akkor akár még a győzelem sem elképzelhetetlen. Mindenesetre én optimistán, kettő egyes magyar győzelemre tettem a tippmixen. Persze azt sem bánom, ha ez nem jön be és egy nullára nyerünk…

Vitára adott okot, hogy a magyar válogatott világklasszisa, Szoboszlai Dominik mostanában a klubcsapatában, Liverpoolban és legutóbb az írek ellen sem a megszokott posztján játszott. Pásztor József szerint a csatár Varga Barnabás mögött fog majd játszani, Szoboszlai balján Nagy Zsolt, jobbján pedig Bolla Bendegúz kap majd helyet.