1 órája
A 20. percben fontos dolog történik majd a magyar-portugál meccsen
Kedden este hazánk Portugáliát fogadja a Puskás Arénában a világbajnoki selejtezőn. A első hazai mérkőzés előtt a legnagyobb magyar szurkolói közösség, a Carpathian Brigade közleményt adott ki, mivel is készülnek a mérkőzés 20. percében.
A nyáron elhunyt portugál testvérpárról, Diogo Jotáról és André Silváról is szeretnének megemlékezni a Magyarország-Portugália világbajnoki selejtezőn a szurkolók. A Carpathian Brigade csoport közleményben jelezte szándékát. Jota a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik csapattársa volt a Liverpoolban.
Valami készül a Magyarország-Portugália első félidejében
A Carpathian Brigade azt írja, hogy „a mérkőzés 20-21 perce között szeretnénk tiszteletünket leróni a vendégek közelmúltban tragikusan elhunyt futballistája, Diogo Jota emléke előtt. A vastapshoz várjuk a teljes publikum csatlakozását.”
A válogatott meccse azonban amiatt is különleges lesz, mert a szurkolói tábor egy hatalmas koreográfiával készül, ezért külön felhívja az érintett magyar szurkolók figyelmét, hogy a Dózsa György út felőli kapu mögötti oldal mindhárom szintjén kezdés előtt legkésőbb 20 perccel foglalják el a helyüket – olvasható a Magyar Nemzet cikkében.
Magabiztosak a portugálok
A portugál sajtó rendkívül magabiztosan várja a találkozót.
A csabai legenda is megtippelte az eredményt
Portugália ellen soha nem játszott, pedig 1976 és 1980 között kilencszer szerepelt a magyar válogatottban. Pásztor József, a Békéscsabai Előre Spartacus egykori játékmestere ma este ott ül majd a Puskás Aréna lelátóján a Magyarország–Portugália mérkőzésen és szurkol Szoboszlai Dominikéknek, aki beszélt a mai csata esélyeiről is.