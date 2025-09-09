szeptember 9., kedd

Ádám névnap

25°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Portugál testvérpár

1 órája

A 20. percben fontos dolog történik majd a magyar-portugál meccsen

Címkék#mérkőzés#Portugália#Diogo Jota#Magyarország#megemlékezés

Kedden este hazánk Portugáliát fogadja a Puskás Arénában a világbajnoki selejtezőn. A első hazai mérkőzés előtt a legnagyobb magyar szurkolói közösség, a Carpathian Brigade közleményt adott ki, mivel is készülnek a mérkőzés 20. percében.

Beol.hu

A nyáron elhunyt portugál testvérpárról, Diogo Jotáról és André Silváról is szeretnének megemlékezni a Magyarország-Portugália világbajnoki selejtezőn a szurkolók. A Carpathian Brigade csoport közleményben jelezte szándékát. Jota a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik csapattársa volt a Liverpoolban.

A Magyarország-Portugália mérkőzésen nem feledkeznek el Diogo Jotáról
A Magyarország-Portugália mérkőzésen Diogo Jotára emlékeznek Forrás: AFP

Valami készül a Magyarország-Portugália első félidejében

A Carpathian Brigade azt írja, hogy „a mérkőzés 20-21 perce között szeretnénk tiszteletünket leróni a vendégek közelmúltban tragikusan elhunyt futballistája, Diogo Jota emléke előtt. A vastapshoz várjuk a teljes publikum csatlakozását.”

A válogatott meccse azonban amiatt is különleges lesz, mert a szurkolói tábor egy hatalmas koreográfiával készül, ezért külön felhívja az érintett magyar szurkolók figyelmét, hogy a Dózsa György út felőli kapu mögötti oldal mindhárom szintjén kezdés előtt legkésőbb 20 perccel foglalják el a helyüket – olvasható a Magyar Nemzet cikkében.

Magabiztosak a portugálok

A portugál sajtó rendkívül magabiztosan várja a találkozót.

A csabai legenda is megtippelte az eredményt

Portugália ellen soha nem játszott, pedig 1976 és 1980 között kilencszer szerepelt a magyar válogatottban. Pásztor József, a Békéscsabai Előre Spartacus egykori játékmestere ma este ott ül majd a Puskás Aréna lelátóján a Magyarország–Portugália mérkőzésen és szurkol Szoboszlai Dominikéknek, aki beszélt a mai csata esélyeiről is.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu