Felülnének a világ tetejére a portugálok

Magabiztosan nyilatkozott a Portugál Labdarúgó-szövetség (FPF) elnöke. Pedro Proenca a mai, Magyarország-Portugália vb-selejtező csoportmérkőzés előtt találkozott a szurkolókkal, és nyilatkozott a médiának is. Proenca biztosra veszi, hogy a Puskás Arénában legyőzik együttesünket.

Beol.hu

De ennél sokkal merészebb tervei is vannak – olvasható a Magyar Nemzet tudósításában.

Pedro Proenca biztosra veszi, hogy ők nyerik a Magyarország-Portugália mérkőzést
Így nyilatkozott a Magyarország-Portugália mérkőzésről  Pedro Proenca Fotó: Patrica De Melo Moreira/AFP

Merész célt vázolt fel a Magyarország-Portugália mérkőzés előtt a sajtónak

– A célunk az, hogy ott legyünk az Egyesült Államokban, és az, hogy ott világbajnokok legyünk. Ezzel a játékosgenerációval és a szövetség struktúrájával ambiciózusnak kell lennünk. Nagy dolgokat akarunk elérni – szögezte le Pedro Proenca az újságíróknak Budapesten a Corinthia Budapest hotelben. Hozzátette, a csapatuk nagyon jól teljesít, így volt ez Örményországban is. Szilárdan hisznek abban, hogy ma legyőzik Magyarországot, és nagy lépést tesznek céljaik felé.

A magabiztosság a portugál sajtóra is jellemző.

 

 

