1 órája
Székkutasi sikerrel indult az OB II.-es szeparált versenysorozat
A székkutasi Tóth József sikerével zárult vasárnap a 2025–2026-os szezon első OB II.-es egyéni szeparált biliárdversenye Szeghalmon. A 41 résztvevővel lebonyolított esemény mérkőzéseinek két helyszín, az MBBE biliárdterme és a Napsugár Presszó adott otthont.
A szeghalmi OB II.-es szeparált verseny első négy helyezettje, balról harmadik a győztes Tóth József. Fotó: MBBE
A csoportkörből a legjobb 32 versenyző jutott tovább az egyenes kieséses szakaszba. A verseny legnagyobb sztárja kétségkívül Tóth József volt, aki egészen elképesztő formát mutatott: kilenc mérkőzéséből kilencet megnyert, miközben csupán három szettet veszített. A második helyen a szintén kiválóan játszó okányi Bujdosó Tamás végzett, a harmadik pedig a snookerben is remekül szereplő Bányik János lett a régi nagy visszatérőnek számító Csete Béla előtt, aki szintén sok szép pillanatot okozott a nap folyamán.
A végeredmény: 1. Tóth József (Székkutasi BK), 2. Bujdosó Tamás (Okányi BK), 3. Bányik János (Klub 120 BK Orosháza), 4. Csete Béla (Szeghalmi Safi BK).
Az okoseszközök használatával ismerkedtek a látássérültek - galériával
Véletlenül se főzz ezzel az olajjal: súlyos betegséget okozhat