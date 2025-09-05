Székkutasi sikerrel indult az OB II.-es szeparált versenysorozat

A csoportkörből a legjobb 32 versenyző jutott tovább az egyenes kieséses szakaszba. A verseny legnagyobb sztárja kétségkívül Tóth József volt, aki egészen elképesztő formát mutatott: kilenc mérkőzéséből kilencet megnyert, miközben csupán három szettet veszített. A második helyen a szintén kiválóan játszó okányi Bujdosó Tamás végzett, a harmadik pedig a snookerben is remekül szereplő Bányik János lett a régi nagy visszatérőnek számító Csete Béla előtt, aki szintén sok szép pillanatot okozott a nap folyamán.

A végeredmény: 1. Tóth József (Székkutasi BK), 2. Bujdosó Tamás (Okányi BK), 3. Bányik János (Klub 120 BK Orosháza), 4. Csete Béla (Szeghalmi Safi BK).