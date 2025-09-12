Nívós kupacsatákra van kilátás Gyulán és Csabán is

A Magyar Kupa aktuális hétvégi programja testhezálló kihívásokat tartogat az Előre és a Termál FC esetében is.

Tavalyi Magyar Kupa pillanat a Kórház utcából: Kuzma Hunor igyekszik labdát szerezni a debreceniektől. Fotó: Bencsik Ádám

A lilák sorrendben a harmadik évben sem úszták meg élvonalbeli rivális nélkül. Tavaly előtt a Diósgyőrt, 2024-ben a Debrecent, idén pedig a Nyíregyházát kapták a sorsolás jóvoltából. A Szpari hat forduló után 4 ponttal a 10. helyet foglalja el az NB I.-ben, és még az átigazolási időszak legvégén is formálta keretét. Hogy komolyan veszi a kupát is, arról mindent elmond, hogy tavaly a legjobb nyolcig jutott, előző évben pedig csak a négy között tudta megállítani a Fradi. Mi sem természetesebb, idén is szeretne maradandót alkotni a kecskeméti sikeredző, Szabó István vezette szabolcsi gárda.

– Szabó Pista kollégám keresi még az ideális formációt, ami érthető is, hiszen sok játékost igazolt nyáron. A tavalyi bennmaradás bravúr volt a szabolcsiak részéről, az idei csapatuk viszont tulajdonképpen már csak a nevében egyezik a fentiek végett. Nekünk kifejezetten jól jött a bajnoki szünet, a betegeink felgyógyultak, Kovács Gergő, Albert István és Kotula Máté azonban hosszú hetekre kidőlt. Mivel a bajnokságban tervek szerint haladunk, a sérüléseket leszámítva nyugodtan tudtunk dolgozni. A Magyar Kupában is szeretnénk megmutatni, bár az elmúlt évekhez hasonlóan, most is nehéz feladat vár ránk. Próbáljuk a tudásunk legjavát nyújtani, és bízunk benne, hogy ez elég lesz a továbbjutáshoz – fogalmazott Csató Sándor, az Előre vezetőedzője a párharc kapcsán.

Éllovasok csatája Gyulán

Az NB III.-as bajnokság Dél-keleti csoportját vezető Gyulai Termál FC labdarúgóira sem vár sétagalopp szombaton délután. A fürdővárosiak ízelítőt kapnak arról, mi várhat rájuk, ha sikerrel veszik a bajnoki küldetést majd pedig az osztályozót. A vendégük az a Mezőkövesd lesz, amely tavaly nyáron esett ki az NB I.-ből, és egy átmeneti év után vissza is vágyik oda. Jól mutatja ezt a szándékot a tabella, hiszen Csertői Aurél együttese vezeti a másodosztályú mezőnyt.

– Már eddig is nehéz ellenfelek kerültek az utunkba, nem érdemtelenül jutottunk el idáig és reményeink szerint ezt igazolni is tudjuk szombaton. A Zsóry FC tavaly nyolcaddöntőig menetelt, biztosra veszem, hogy a lehető legkomolyabban veszi majd ezt a mérkőzést is. Nagy erőpróba előtt állunk, ugyanakkor szem előtt tartjuk a BKV elleni bajnokit is. Tisztában vagyunk azzal, hogy nem mi vagyunk az esélyesek, de a bennünk rejlő lehetőséget igyekszünk maximálisan kiaknázni, és a meglepetésről sem mondunk le egyetlen percre sem. Tökéletes erőfelmérő lesz ez abból a szempontból, hogy nagyjából hol is tartunk az utunkon. Sok nézőt várunk, az mindig doppingot jelent a csapat számára. Sérülés miatt Máris Dominik, Constantinescu Marius, Szabó Péter és Zádori Krisztián játéka kérdéses, a többiek bevethető állapotban vannak – nyilatkozta Ekker Attila, a gyulaiak vezetőedzője.