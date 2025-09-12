szeptember 12., péntek

Mária névnap

25°
+27
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás - MOL Magyar Kupa

1 órája

Nívós kupacsatákra van kilátás Gyulán és Csabán is

Címkék#Mezőkövesd Zsóry FC#Békéscsaba 1912 Előre#Nyíregyháza Spartacus Football Club#labdarúgás#sport#Magyar Kupa#Gyulai Termál FC

Az előttünk álló hétvégén szünetelnek a küzdelmek az NB-s szintű labdarúgó-bajnokságokban. A MOL Magyar Kupa harmadik köre biztosít játéklehetőséget, melyhez kapcsolódnak az eddig kiemelt NB I.-es és NB II.-es csapatok is. A Békéscsaba 1912 Előre mellett a Gyulai Termál FC érdekelt még a Viharsarokból, és mindkét alakulat hazai pályán szerepel szombaton.

Bakulya Mihály

A Magyar Kupa aktuális hétvégi programja testhezálló kihívásokat tartogat az Előre és a Termál FC esetében is. 

Magyar Kupa; Előre; labdarúgás
Tavalyi Magyar Kupa pillanat a Kórház utcából: Kuzma Hunor igyekszik labdát szerezni a debreceniektől. Fotó: Bencsik Ádám

A lilák sorrendben a harmadik évben sem úszták meg élvonalbeli rivális nélkül. Tavaly előtt a Diósgyőrt, 2024-ben a Debrecent, idén pedig a Nyíregyházát kapták a sorsolás jóvoltából. A Szpari hat forduló után 4 ponttal a 10. helyet foglalja el az NB I.-ben, és még az átigazolási időszak legvégén is formálta keretét. Hogy komolyan veszi a kupát is, arról mindent elmond, hogy tavaly a legjobb nyolcig jutott, előző évben pedig csak a négy között tudta megállítani a Fradi. Mi sem természetesebb, idén is szeretne maradandót alkotni a kecskeméti sikeredző, Szabó István vezette szabolcsi gárda.

– Szabó Pista kollégám keresi még az ideális formációt, ami érthető is, hiszen sok játékost igazolt nyáron. A tavalyi bennmaradás bravúr volt a szabolcsiak részéről, az idei csapatuk viszont tulajdonképpen már csak a nevében egyezik a fentiek végett. Nekünk kifejezetten jól jött a bajnoki szünet, a betegeink felgyógyultak, Kovács Gergő, Albert István és Kotula Máté azonban hosszú hetekre kidőlt. Mivel a bajnokságban tervek szerint haladunk, a sérüléseket leszámítva nyugodtan tudtunk dolgozni. A Magyar Kupában is szeretnénk megmutatni, bár az elmúlt évekhez hasonlóan, most is nehéz feladat vár ránk. Próbáljuk a tudásunk legjavát nyújtani, és bízunk benne, hogy ez elég lesz a továbbjutáshoz – fogalmazott Csató Sándor, az Előre vezetőedzője a párharc kapcsán.

Éllovasok csatája Gyulán

Az NB III.-as bajnokság Dél-keleti csoportját vezető Gyulai Termál FC labdarúgóira sem vár sétagalopp szombaton délután. A fürdővárosiak ízelítőt kapnak arról, mi várhat rájuk, ha sikerrel veszik a bajnoki küldetést majd pedig az osztályozót. A vendégük az a Mezőkövesd lesz, amely tavaly nyáron esett ki az NB I.-ből, és egy átmeneti év után vissza is vágyik oda. Jól mutatja ezt a szándékot a tabella, hiszen Csertői Aurél együttese vezeti a másodosztályú mezőnyt.

– Már eddig is nehéz ellenfelek kerültek az utunkba, nem érdemtelenül jutottunk el idáig és reményeink szerint ezt igazolni is tudjuk szombaton. A Zsóry FC tavaly nyolcaddöntőig menetelt, biztosra veszem, hogy a lehető legkomolyabban veszi majd ezt a mérkőzést is. Nagy erőpróba előtt állunk, ugyanakkor szem előtt tartjuk a BKV elleni bajnokit is. Tisztában vagyunk azzal, hogy nem mi vagyunk az esélyesek, de a bennünk rejlő lehetőséget igyekszünk maximálisan kiaknázni, és a meglepetésről sem mondunk le egyetlen percre sem. Tökéletes erőfelmérő lesz ez abból a szempontból, hogy nagyjából hol is tartunk az utunkon. Sok nézőt várunk, az mindig doppingot jelent a csapat számára. Sérülés miatt Máris Dominik, Constantinescu Marius, Szabó Péter és Zádori Krisztián játéka kérdéses, a többiek bevethető állapotban vannak – nyilatkozta Ekker Attila, a gyulaiak vezetőedzője.

A Magyar Kupa vármegyei programja

Szombat, 15.00: Gyulai Termál FC–Mezőkövesd Zsóry FC, vezeti: Dobai János (Pálinkás Donát Ferenc, Balogh Bence). Békéscsaba 1912 Előre–Nyíregyháza Spartacus FC, vezeti: Antal Péter (Bornemissza Norbert, Garai Péter).

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu