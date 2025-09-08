szeptember 8., hétfő

Kézilabda

1 órája

Szegeden kupázik az Előre NKSE

Címkék#kézilabda#Előre NKSE#sport#Magyar Kupa

Gyakorlómérkőzésnek is felfogható lenne akár a Tappe-Békéscsabai Előre NKSE női csapatának keddi PC Trade Szegedi NKE elleni Tisza-parti Magyar Kupa mérkőzése, ha nem egy vele azonos osztálybeli ellenfélről beszélnénk.

Gajdács Pál

Tegyük hozzá, az előző szezonban még két osztály választotta el egymástól a csapatokat, idén azonban már mindkettő az NB I/B-ben szerepel. Mivel egyik csapat sem szeretne megragadni az 1. fordulóban, így szinte biztosak lehetünk abban, hogy egyik fél sem veszi majd félvállról a mérkőzést. 

Kukely Klára szélsőgóljaira is szüksége lesz a Békéscsabának Fotó: Előre NKSE

A szegediek hazai vereséggel rajtoltak a Gárdony-Pázmánd ellen az NB I. B-ben, az Előre ugyanakkor biztosan nyert Hajdúnánáson (27–16). 

A kedden 18 órakor kezdődő mérkőzés esélyese az Előre, amely szeretné is érvényesíteni a papírformát.

 

 

