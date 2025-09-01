szeptember 1., hétfő

Vitorlázórepülés

4 órája

Harmadszor nyerte meg a Rally Kupát az ötszörös magyar bajnok

Címkék#ASW 20#Rally Kupa#bajnok#verseny#Laurinyecz Sándor#győzelem

Lassan végéhez közeledik a Vitorlázórepülő Rally Kupa versenysorozat. Bár az eredmény még nem hivatalos, de egy fordulóval a vége előtt már kijelenthető, hogy a verseny története során harmadszor is Laurinyecz Sándor, a Kvasz András Békés Megyei Repülő és Ejtőernyős Egyesület pilótája a győztes.

Gajdács Pál

A Rally Kupában idén Hajdúszoboszló nyitotta a sort, ami rögtön egy második helyet hozott Laurinyecz Sándornak. Az ötszörös magyar bajnok pilóta a sorozat második, őcsényi fordulójában is repült, ám a versenye kalandos körülmények ért véget, terepre szállt, méghozzá egy zárt kertben, a napot így is a 3. helyen zárta. A júliusi kecskédi futamon a 6. helyen végzett. 

Laurinyecz Sándor
Megszokott kép: Laurinyecz Sándor a levegőben. Fotó: Laurinyecz Sándor archívumából

Laurinyecz Sándor egy ötödik hellyel biztosította be a győzelmét

Az elmúlt két hétvégét eredményesen zárta az ASW 20-as típusú géppel repülő rutinos pilóta. Gyöngyös-Pipishegyen harmadik helyezést ért el, Nyíregyházán ötödikként fejezte be a versenyt. A pontelőnye már akkora, hogy az összetett versenyben már biztosan nem tudják megelőzni, így 91 ponttal már a harmadik összetett győzelmét könyvelheti el az először 2018-ban kiírt Rally Kupán. 

Augusztus utolsó hétvégéjén az időjárás nem tette lehetővé, hogy Farkashegyen felvontassák a gépeket, így már csak egy verseny maradt idén, amit a hétvégén az Eger-maklári repülőterén rendeznek meg. 

A Rally Kupa célja, hogy népszerűsítsék a vitorlázórepülést és hogy minél több egyesületet vonjanak be a versenyrendezésbe. Az idei kiírásban 10 verseny szerepelt. 

 

 

