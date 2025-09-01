Harmadszor nyerte meg a Rally Kupát az ötszörös magyar bajnok

A Rally Kupában idén Hajdúszoboszló nyitotta a sort, ami rögtön egy második helyet hozott Laurinyecz Sándornak. Az ötszörös magyar bajnok pilóta a sorozat második, őcsényi fordulójában is repült, ám a versenye kalandos körülmények ért véget, terepre szállt, méghozzá egy zárt kertben, a napot így is a 3. helyen zárta. A júliusi kecskédi futamon a 6. helyen végzett.

Megszokott kép: Laurinyecz Sándor a levegőben. Fotó: Laurinyecz Sándor archívumából

Laurinyecz Sándor egy ötödik hellyel biztosította be a győzelmét

Az elmúlt két hétvégét eredményesen zárta az ASW 20-as típusú géppel repülő rutinos pilóta. Gyöngyös-Pipishegyen harmadik helyezést ért el, Nyíregyházán ötödikként fejezte be a versenyt. A pontelőnye már akkora, hogy az összetett versenyben már biztosan nem tudják megelőzni, így 91 ponttal már a harmadik összetett győzelmét könyvelheti el az először 2018-ban kiírt Rally Kupán.

Augusztus utolsó hétvégéjén az időjárás nem tette lehetővé, hogy Farkashegyen felvontassák a gépeket, így már csak egy verseny maradt idén, amit a hétvégén az Eger-maklári repülőterén rendeznek meg.

A Rally Kupa célja, hogy népszerűsítsék a vitorlázórepülést és hogy minél több egyesületet vonjanak be a versenyrendezésbe. Az idei kiírásban 10 verseny szerepelt.