Labdarúgás - Vármegyei I. osztály
Friss I. osztályú eredmények
A Békés Vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság szombati ötödik játéknapjának eredménysora.
A Jamina és a Mezőhegyes csapata is elérte az alapcélját. Fotó: Kiss Zoltán
Füzesgyarmati SK–Mezőhegyesi SE 1–1 (0–0)
Szeghalmi FC–Gyomaendrődi FC 0–1 (0–0)
Jamina SE–Dévaványai SE 3–1 (1–0)
Kondorosi TE–Békési FC 3–2 (2–2)
Szarvasi FC–Nagyszénás SE 5–0 (3–0)
Szabadnapos: Orosházi MTK-ULE
