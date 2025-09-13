szeptember 13., szombat

Labdarúgás - Vármegyei I. osztály

Friss I. osztályú eredmények

A Békés Vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság szombati ötödik játéknapjának eredménysora.

A Jamina és a Mezőhegyes csapata is elérte az alapcélját. Fotó: Kiss Zoltán

Füzesgyarmati SK–Mezőhegyesi SE 1–1 (0–0)
Szeghalmi FC–Gyomaendrődi FC 0–1 (0–0)
Jamina SE–Dévaványai SE 3–1 (1–0)
Kondorosi TE–Békési FC 3–2 (2–2)
Szarvasi FC–Nagyszénás SE 5–0 (3–0)
Szabadnapos: Orosházi MTK-ULE

 

 

