Labdarúgás - Vármegyei kupa

1 órája

Szoros összecsapás Mezőmegyeren

Címkék#vármegyei kupa#Mezőmegyer SE#labdarúgás#Füzesgyarmati SK

A címvédő sikerével zárult a Piller Sándor Vármegyei Kupa második fordulójának nyitánya. A Mezőmegyer szerdán a gyarmati csapatot fogadta és múlta felül szoros csatában. Szombaton újabb négy, vasárnap pedig egy találkozót rendeznek.

Munkatársunktól
Szoros összecsapás Mezőmegyeren

Mezőmegyer SE–Füzesgyarmati SK 2–1 (1–0)
Vármegyei kupa labdarúgó-mérkőzés. Mezőmegyer, 50 néző. Vezette: Láza.
Mezőmegyer: Kun – Takács, Nagy P., Nagy B., Balogh M., Miholka, Kecskeméti (Csepregi), Séllei (Szilágyi Á.), Szabó S., Lipták-Pikó (Németh), Popucza. Edző: Lőrinci Attila.
Füzesgyarmat: Fildan – Jámbor, Kis Sz., Béres, Szilágyi M., Balázs, Juhász (Hercz), Vámos I. (Vígh), Pákozdi, Novák M. (Gurmai), Hajdu (Szőke). Edző: Boros Tibor.
Gólszerző: Takács (30.), Nagy B. (68.), ill. Balázs (62.).
Nagy Balázs csapatkapitány: – A vasárnapi bajnoki miatt kicsit fáradtabbak voltunk, de a kitűzött célt teljesítettük.
Boros Tibor: – Mindkét fél szerény teljesítményt nyújtott, a szerencsésebb jutott tovább.

Gömöri János

 

