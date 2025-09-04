Szoros összecsapás Mezőmegyeren

Mezőmegyer SE–Füzesgyarmati SK 2–1 (1–0)

Vármegyei kupa labdarúgó-mérkőzés. Mezőmegyer, 50 néző. Vezette: Láza.

Mezőmegyer: Kun – Takács, Nagy P., Nagy B., Balogh M., Miholka, Kecskeméti (Csepregi), Séllei (Szilágyi Á.), Szabó S., Lipták-Pikó (Németh), Popucza. Edző: Lőrinci Attila.

Füzesgyarmat: Fildan – Jámbor, Kis Sz., Béres, Szilágyi M., Balázs, Juhász (Hercz), Vámos I. (Vígh), Pákozdi, Novák M. (Gurmai), Hajdu (Szőke). Edző: Boros Tibor.

Gólszerző: Takács (30.), Nagy B. (68.), ill. Balázs (62.).

Nagy Balázs csapatkapitány: – A vasárnapi bajnoki miatt kicsit fáradtabbak voltunk, de a kitűzött célt teljesítettük.

Boros Tibor: – Mindkét fél szerény teljesítményt nyújtott, a szerencsésebb jutott tovább.