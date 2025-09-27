szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

16°
+22
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás - Vármegyei II. osztály

2 órája

Friss II. osztályú eredmények

Címkék#eredmények#Vármegyei II#labdarúgás#sport

A Békés Vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság hatodik játéknapjának szombati eredménysora.

Bakulya Mihály
Friss II. osztályú eredmények

A piros mezes dobozi csapat megőrizte hibátlan teljesítményét, az elekiek győzelemmel mutatkoztak be hazai közönség előtt. Fotó: Kiss Zoltán

Újkígyós FC–Csanádapácai EFC 1–1 (1–1)
Szabadkígyósi SZSC–Mezőberényi LE 11–0 (6–0)
Eleki USE–Csabacsűdi GYLSE 2–1 (0–0)
Dobozi SE–Tótkomlósi TC 3–1 (1–1)
Kaszaper SE–Végegyháza-Magyarbánhegyes 0–3 (0–1)
Battonyai TK–Mezőmegyer SE 2–8 (1–3)
Szeptember 28., vasárnap, 16.00:
Lőkösháza KSK–Békésszentandrási HMSE
Szabadnapos: Békéscsabai MÁV SE

A részletek később.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu