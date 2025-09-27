Labdarúgás - Vármegyei II. osztály
Friss II. osztályú eredmények
A Békés Vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság hatodik játéknapjának szombati eredménysora.
A piros mezes dobozi csapat megőrizte hibátlan teljesítményét, az elekiek győzelemmel mutatkoztak be hazai közönség előtt. Fotó: Kiss Zoltán
Újkígyós FC–Csanádapácai EFC 1–1 (1–1)
Szabadkígyósi SZSC–Mezőberényi LE 11–0 (6–0)
Eleki USE–Csabacsűdi GYLSE 2–1 (0–0)
Dobozi SE–Tótkomlósi TC 3–1 (1–1)
Kaszaper SE–Végegyháza-Magyarbánhegyes 0–3 (0–1)
Battonyai TK–Mezőmegyer SE 2–8 (1–3)
Szeptember 28., vasárnap, 16.00:
Lőkösháza KSK–Békésszentandrási HMSE
Szabadnapos: Békéscsabai MÁV SE
A részletek később.
