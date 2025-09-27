Labdarúgás - Vármegyei I. osztály
2 órája
Friss I. osztályú eredmények
A Békés Vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság hetedik játéknapjának szombati eredménysora.
A dévaványaiak és a kondorosiak is idegenben szerepeltek. Fotó: Erdős Csaba
Füzesgyarmati SK–Dévaványai SE 3–2 (1–1)
Szeghalmi FC–Békési FC 3–3 (2–1)
Jamina SE–Kondorosi TE 2–2 (0–1)
Nagyszénás SE–Mezőhegyesi SE 1–0 (1–0)
Szarvasi FC–Orosházi MTK-ULE 4–2 (2–1)
Szabadnapos: Gyomaendrődi FC
A részletek hamarosan.
