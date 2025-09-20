szeptember 20., szombat

Labdarúgás - Vármegyei II. osztály

Friss II. osztályú eredmények

A Békés Vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság ötödik játéknapjának szombati eredménysora.

Friss II. osztályú eredmények

Dobozi SE–Eleki USE 2–0 (1–0)
Mezőmegyer SE–Újkígyós FC 4–3 (0–2)
Mezőberényi LE–Battonyai TK 5–0 (1–0)
Békésszentandrási HMSE–Szabadkígyósi SZSC 2–3 (0–1)
Csabacsűdi GYLSE–Csanádapácai EFC 1–1 (0–0)
Szeptember 21., vasárnap, 16.00:
Végegyháza-Magyarbánhegyes–Békéscsabai MÁV SE
Tótkomlósi TC–Kaszaper SE
Szabadnapos: Lőkösháza KSK

 

 

