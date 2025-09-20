Labdarúgás - Vármegyei II. osztály
3 órája
Friss II. osztályú eredmények
A Békés Vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság ötödik játéknapjának szombati eredménysora.
Dobozi SE–Eleki USE 2–0 (1–0)
Mezőmegyer SE–Újkígyós FC 4–3 (0–2)
Mezőberényi LE–Battonyai TK 5–0 (1–0)
Békésszentandrási HMSE–Szabadkígyósi SZSC 2–3 (0–1)
Csabacsűdi GYLSE–Csanádapácai EFC 1–1 (0–0)
Szeptember 21., vasárnap, 16.00:
Végegyháza-Magyarbánhegyes–Békéscsabai MÁV SE
Tótkomlósi TC–Kaszaper SE
Szabadnapos: Lőkösháza KSK
Ezt ne hagyja ki!Labdarúgás - Vármegyei I. osztály
3 órája
Labdarúgás: friss eredmények a megyei I. osztályból
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre