Labdarúgás - Vármegyei II. osztály
2 órája
Friss II. osztályú eredmények
A Békés Vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság negyedik játéknapjának szombati eredménysora.
A narancs mezes megyeriek az őszi harmadik idegenbeli bajnokijukat is behúzták. Fotó: Babák Zoltán
Újkígyós FC–Mezőberényi LE 0–5 (0–3)
16.30: Dobozi SE–Csabacsűdi GYLSE – (–)
Kaszaper SE–Eleki USE 6–4 (3–3)
Békéscsabai MÁV SE–Tótkomlósi TC 1–1 (1–1)
Battonyai TK–Békésszentandrási HMSE 2–4 (0–0)
Csanádapácai EFC–Mezőmegyer SE 1–5 (1–1)
Szeptember 14., vasárnap, 16.30:
Lőkösháza KSK–Végegyháza-Magyarbánhegyes
Szabadnapos: Szabadkígyósi SZSC
