Labdarúgás - Vármegyei I. osztály

22 perce

Friss I. osztályú eredmények

Címkék#eredmények#Vármegyei I#labdarúgás

A Békés Vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság szombati hatodik játéknapjának eredménysora.

Beol.hu
Friss I. osztályú eredmények

A szénásiak helytálltak Orosházán, a szarvasiak pedig rangadót nyertek Kondoroson. Fotó: Babák Zoltán

Kondorosi TE–Szarvasi FC 1–6 (0–5)
Békési FC–Jamina SE 1–2 (0–1)
Dévaványai SE–Szeghalmi FC 1–3 (0–2)
Gyomaendrődi FC–Füzesgyarmati SK 2–1 (1–0)
Orosházi MTK-ULE–Nagyszénás SE 2–0 (0–0)
Szabadnapos: Mezőhegyesi SE

 

 

