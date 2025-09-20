Labdarúgás - Vármegyei I. osztály
22 perce
Friss I. osztályú eredmények
A Békés Vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság szombati hatodik játéknapjának eredménysora.
A szénásiak helytálltak Orosházán, a szarvasiak pedig rangadót nyertek Kondoroson. Fotó: Babák Zoltán
Kondorosi TE–Szarvasi FC 1–6 (0–5)
Békési FC–Jamina SE 1–2 (0–1)
Dévaványai SE–Szeghalmi FC 1–3 (0–2)
Gyomaendrődi FC–Füzesgyarmati SK 2–1 (1–0)
Orosházi MTK-ULE–Nagyszénás SE 2–0 (0–0)
Szabadnapos: Mezőhegyesi SE
Hírlevél feliratkozás
