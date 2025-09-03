Hét egyesület címére küldtek csekket

Rácz Balázs Patrik (Orosháza U19) 4, Nagy Kevin Krisztián (Tótkomlós U19), Puporka Róbert Elemér (Lőkösháza) 3-3, Tóth Bence (Mezőmegyer U19), Szabó Alex Imre (Csanádapáca), Ruzsa Richárd (Zsadány), Kocsor Zoltán (Kamut), Tasi Kristóf (Békésszentandrás), Szincsák Viktor Demeter (Lökösháza) 1-1 soron következő bajnoki mérkőzésről lett eltiltva.

A Lőkösháza KSK edzője, Botás Attila a következő bajnoki mérkőzésen nem ülhet le a csapata kispadjára.

Játékosai túlzott színes lap halmozásáért a Lőkösháza KSK 20 000, a Kondorosi TE 18 000, a Békésszentandrási HMSE 15 000, a Dévaványai SE 15 000, a Csorvási SK 14 000, a Kaszaper SE 12 500, és a Mezőmegyer SE 12 500 forint pénzbüntetést kapott.