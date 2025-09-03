szeptember 3., szerda

Labdarúgás

1 órája

Hét egyesület címére küldtek csekket

Címkék#fegyelmi határozatok#labdarúgás#pénzbüntetés#piros lap#eltiltás

Négy meccsre szól a leghosszabb eltiltás a hétvégén kiállított labdarúgók esetében – derül ki abból a hivatalos közlönyből, melyet az MLSZ területi igazgatósága adott ki a fegyelmi bizottság keddi üléséről. A grémium 9 játékos, 7 egyesület és egy edző ügyét tárgyalta.

Bakulya Mihály
Rácz Balázs Patrik (Orosháza U19) 4, Nagy Kevin Krisztián (Tótkomlós U19), Puporka Róbert Elemér (Lőkösháza) 3-3, Tóth Bence (Mezőmegyer U19), Szabó Alex Imre (Csanádapáca), Ruzsa Richárd (Zsadány),  Kocsor Zoltán (Kamut), Tasi Kristóf (Békésszentandrás), Szincsák Viktor Demeter (Lökösháza) 1-1 soron következő bajnoki mérkőzésről lett eltiltva.
A Lőkösháza KSK edzője, Botás Attila a következő bajnoki mérkőzésen nem ülhet le a csapata kispadjára.
Játékosai túlzott színes lap halmozásáért a Lőkösháza KSK 20 000, a Kondorosi TE 18 000, a Békésszentandrási HMSE 15 000, a Dévaványai SE 15 000, a Csorvási SK 14 000, a Kaszaper SE 12 500, és a Mezőmegyer SE 12 500 forint pénzbüntetést kapott.

 

 

