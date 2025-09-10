Mutatjuk kiket tiltottak el a focitól

Ennek szenvedő alanya a kamuti Kocsor Zoltán lett. A klubtársa, Viczián Norbert két meccses eltiltással megúszta a szentandrásiak elleni csatát. A Csorvás szintén két játékost veszített: Máriás Pétert 2, Mazán Pált 1 kupamérkőzésen kell nélkülözniük.

Utóbbi labdarúgónak a bajnokságban is felmutatták a piros cédulát. A két sárga lapja határozathozatala nélkül automatikusan egymeccses eltiltást hozott, csakúgy mint a klubtársa, Lukács Richárd, valamint három fiatal, Dankó Máté Botond (Kondoros U19), Pandúr Bence (Kondoros U19) és Kozák Gábor(Orosháza U19) esetében.

Vincze Gyulát (Köröstarcsa U17) egy bajnoki mérkőzésre tiltották el a kispadtól, a Szeghalmi FC-nek játékosai túlzott színes lap gyűjteménye miatt kell 15 000 forint pénzbüntetést fizetnie.