Fizetnie kell az Előrének

A harmadosztályú Tatabánya és az NB I.-es Győrnek azért kell fizetnie, mert szurkolói pirotechnikai eszközöket használtak, a Fizz Ligában szereplő Újpestet és Nyíregyházát pedig a drukkerek megbotránkoztató kifejezések bekiabálása miatt büntették. Az NB II.-es Békéscsaba szimpatizánsai mindkét fegyelmi vétséget elkövették.

Az MLSZ honlapjának keddi beszámolója szerint a szurkolók rendzavarásai és megbotránkoztató bekiabálásai miatt a Debrecennel, a Diósgyőrrel, a Győrrel, a Ferencvárossal, a Nyíregyházával, az Újpesttel, továbbá a másodosztályban listavezető Budapest Honvéddal szemben indult eljárás.