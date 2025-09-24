szeptember 24., szerda

Labdarúgás

1 órája

Fizetnie kell az Előrének

Címkék#Békéscsaba 1912 Előre#fegyelmi határozatok#labdarúgás

A Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága öt klubot pénzbüntetéssel sújtott a MOL Magyar Kupa harmadik fordulós mérkőzései kapcsán, illetve hat élvonalbeli és egy másodosztályú egyesülettel szemben eljárást indított a hétvégi bajnoki találkozók után.

Beol.hu
A drukkerek túláradó szeretete miatt kénytelen büntetést fizetni az Előre. Fotó: Jenei Péter

A harmadosztályú Tatabánya és az NB I.-es Győrnek azért kell fizetnie, mert szurkolói pirotechnikai eszközöket használtak, a Fizz Ligában szereplő Újpestet és Nyíregyházát pedig a drukkerek megbotránkoztató kifejezések bekiabálása miatt büntették. Az NB II.-es Békéscsaba szimpatizánsai mindkét fegyelmi vétséget elkövették.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Az MLSZ honlapjának keddi beszámolója szerint a szurkolók rendzavarásai és megbotránkoztató bekiabálásai miatt a Debrecennel, a Diósgyőrrel, a Győrrel, a Ferencvárossal, a Nyíregyházával, az Újpesttel, továbbá a másodosztályban listavezető Budapest Honvéddal szemben indult eljárás.

 

 

