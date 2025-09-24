49 perce
Fizetnie kell az Előrének
A Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága öt klubot pénzbüntetéssel sújtott a MOL Magyar Kupa harmadik fordulós mérkőzései kapcsán, illetve hat élvonalbeli és egy másodosztályú egyesülettel szemben eljárást indított a hétvégi bajnoki találkozók után.
A drukkerek túláradó szeretete miatt kénytelen büntetést fizetni az Előre. Fotó: Jenei Péter
A harmadosztályú Tatabánya és az NB I.-es Győrnek azért kell fizetnie, mert szurkolói pirotechnikai eszközöket használtak, a Fizz Ligában szereplő Újpestet és Nyíregyházát pedig a drukkerek megbotránkoztató kifejezések bekiabálása miatt büntették. Az NB II.-es Békéscsaba szimpatizánsai mindkét fegyelmi vétséget elkövették.
Az MLSZ honlapjának keddi beszámolója szerint a szurkolók rendzavarásai és megbotránkoztató bekiabálásai miatt a Debrecennel, a Diósgyőrrel, a Győrrel, a Ferencvárossal, a Nyíregyházával, az Újpesttel, továbbá a másodosztályban listavezető Budapest Honvéddal szemben indult eljárás.