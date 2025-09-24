Íme a névsor, kik nem játszhatnak hétvégén

A piros lappal kiállított játékosok közül Darányi Dávid (Újkígyós) és Rácz Ferenc (Csabai AK U17) 3-3, míg Budás Gergő (Újkígyós) és Baráth Benett (Dévaványa U13) 2-2 bajnoki mérkőzést lesz kénytelen kihagyni.

Két edző is kiállítás sorsára jutott. Óvári Arnold (Csanádapáca U19) 3, Bakró Géza Attila (Békésszentandrás) 1 mérkőzésre lett eltiltva a kispad használatától.

Az alábbi labdarúgóknak két sárga lap miatt kell automatikusan egy meccset kihagyniuk: Rafael Rinaldó (Battonya), Somlyai Dávid (Előre SE), Szőke Imre (Körösladány U19), Jámbor Attila József (Kaszaper), Varga Pál (Kaszaper), Csomós Dávid (Elek U19), Szivák László (Köröstarcsa), Kerekes Sándor Krisztián (Nagyszénás).