Röplabda

2 órája

Különleges rendezvények a BRSE negyedszázados évfordulóján

A Békéscsabai Röplabda Sportegyesület fennállásának 25. évfordulóját különleges rendezvényekkel ünneplik meg.

Gajdács Pál

Először csütörtökön 18 órakor egy pódiumbeszélgetésre került sor a Békés Megyei Könyvtárban „Egy klub, 25 év, három szett” címmel ahol egy röplabdamérkőzést lemodellezve három szettben fognak majd beszélgetni. A közreműködők között lesz Bodnár Dorottya, Molcsányi Rita, Nagy Attila és Kormos Mihály. A belépés ingyenes. 

Bodnár Dorottya és Molcsányi Rita is a meghívott vendégek között szerepel Fotó: G. P.

A sorozat pénteken folytatódik, amikor megkezdődik a BRSE 25 nemzetközi felkészülési torna, amelyen a Békéscsaba 18 órától a román CSM Lugoj, vasárnap 16 órától pedig a Nyíregyházával csap össze a csabai városi sportcsarnokban. A pénteki nyitómeccs előtt 17.30 órakor a sportcsarnok „A” márványosában nyitják meg a „Sajtószemelvények a BRSE 25 éves történetéből” című kiállítást (ami már 17 órától a kapunyitás után megtekinthető), amely 2000-től 2025-ig dolgozza fel a klub legfontosabb eseményeit. 

 


 

 

