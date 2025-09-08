szeptember 8., hétfő

Kerékpársport

2 órája

Idén is Békéscsabán osztották ki az ob-érmeket

Ahogy az előző években, úgy idén is Békéscsabán osztották ki az érmeket a kritérium országos bajnokságon. A szombaton a belvárosban a Magyar Kerékpáros Szövetség és a Csaba Bike Team Sportegyesület által megrendezett kritérium országos bajnokságon tizenöt kategóriában tekertek a honi legjobb kerékpárosok.

Gajdács Pál

A tizenhárom korcsoport mezőnye ezúttal is az 1000 méter hosszú lezárt körpályán (Széchenyi utca – Gőzmalom tér – Kis Ernő utca – Kossuth tér – Széchenyi utca) fogyasztotta a köröket. A kritérium szabályok szerint, minden gyorsasági hajrá első négy helyezettje 5, 3, 2, 1, a körelőnyt elért versenyző plusz 20 pontot kapott. 

kritérium
A honi legjobb kerékpárosok minden évben visszatérnek a kritérium ob keretében Békéscsabára Fotó: Bencsik Ádám

A magyar kontinentális csapat tagjai is tekertem a kritérium ob-n

A látványos futamok után az 1-3. helyezettek az érmek mellett az U19, az U23, a Férfi Elit, valamint a WU19 és Női Elit kategóriák legjobbjai magyar bajnoki mezt is átvehették a díjátadókon. 

Az idei versenyre is a két magyar kontinentális csapat tagjai, az ország legjobbjai ültek nyeregbe. Történt néhány baleset is, ami nem ritka a kerékpársportban.

A férfi elite 40 kilométeres versenyét a 100 éves országúti versenyen, az idei Tour de Hongrie-n is versenyző szekszárdi Istlstekker Zsolt, míg az U23-as korosztályban a karcagi Móré-Gosselin Olivier győzött. Utóbbi négy éven belül már harmadszor nyert Békéscsabán.

Győztesek és Békés vármegyei helyezettek. Férfi elite, 40 km: Istltekker Zsolt (Epronex-Hungary Cycling Team) 48:20. U23, 40 km: Móré-Gosselin Olivier (Karcag Cycling) 48:11. Master 1, 20 km: Horváth Tamás (Szegedi KSE) 24:35, 6. dr. Kurilla Bence (Békéscsaba) 25:57. Master 2, 20 km: Józsa Ernő (Szegedi KSE) 25:50. Master 3, 12 km: Specziár Viktor (Kőbánya Cycling Team) 16:00. U19, 31 km: Zsembery Boldizsár (MBH Bank Cycling Team) 38:58. U17, 24 km: Ferenczi Andor (Cube-Csömör) 29:12. U15, 18 km: Kovács Béla (DSI Cycling Team) 25:28. U13, 10 km: Hegedűs-Jármezei Pál (DSI Cyclin Team) 14:12. 

Női elite, 18 km: Tóth Réka (DSI Cycling Team) 24:37. Master, 12 km: Kocsis Ágnes (Szegedi KSE) 17:20. U19, 18 km: Lambert Luca (DSI-Cycling Team) 25:47. U17, 14 km: Kárpáti Mira (Kőbánya Cycling Team) 19:48. U15, 14 km: Babics Zita (Kanizsa 14 Kerékpáros Egyeület) 20:55. U13, 10 km: Józsa Hanga (Ferencvárosi Torna Club) 14:13.


 

 

