Kezdődik a formába hozás időszaka
A nyári felkészülés a látványosabb részéhez érkezett a Békéscsabai KK felnőtt kosárlabdacsapata. A izzasztó szabadtéri futó-, majd a nyári forró termi edzések után a játékosok számára eljött az idő, hogy a pályán is megmutassák hol tartanak.
Gura Norbert együttese a tavalyinál olajozottabb bajnoki nyitányra készül. Fotó: Kiss Zoltán
Az NB I. Zöld csoportjában érdekelt csabai együttes a Dunaharaszti elleni szeptember 26-i hazai bajnoki rajtig hátralévő hétvégéket a tesztelésnek szenteli. Kezdésként szeptember 5-6. között részt vesz a nagykőrösi Lucifer Kupán, ahol pénteken este a házigazda Sólymok KE ellen lépett pályára, a szombati folytatásra pedig a Budafok–Jászberény párharcból kap ellenfelet.
Szeptember 10-én hazai pályán is bemutatkozik a BKK, amikor is 19.30 órától a Vásárhelyi Kosársulit fogadja. Két nappal később egy tornára Nagyváradra látogat két meccs erejéig, a bajnoki főpróbát pedig november 19-én este Hódmezővásárhelyen tartja.
Gura Norbert legénységéhez két fiatal játékos csatlakozott nyáron, akik pótolhatják majd a három távozót.