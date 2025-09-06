Kezdődik a formába hozás időszaka

Az NB I. Zöld csoportjában érdekelt csabai együttes a Dunaharaszti elleni szeptember 26-i hazai bajnoki rajtig hátralévő hétvégéket a tesztelésnek szenteli. Kezdésként szeptember 5-6. között részt vesz a nagykőrösi Lucifer Kupán, ahol pénteken este a házigazda Sólymok KE ellen lépett pályára, a szombati folytatásra pedig a Budafok–Jászberény párharcból kap ellenfelet.

Szeptember 10-én hazai pályán is bemutatkozik a BKK, amikor is 19.30 órától a Vásárhelyi Kosársulit fogadja. Két nappal később egy tornára Nagyváradra látogat két meccs erejéig, a bajnoki főpróbát pedig november 19-én este Hódmezővásárhelyen tartja.

Gura Norbert legénységéhez két fiatal játékos csatlakozott nyáron, akik pótolhatják majd a három távozót.