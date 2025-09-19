szeptember 19., péntek

Labdarúgás - Vármegye I.

2 órája

Kondoros–Szarvas szuperrangadó a megyei első osztályban

Címkék#Szarvasi FC#vármegye I#Kondorosi TE#labdarúgás#sport

Az osztály kétségkívül két legjobb formában lévő labdarúgó-csapata csap össze szombaton a vármegye élvonalában. A Kondorosi TE és a Szarvasi FC csatája helyezéstől függetlenül mindig rangadónak számít, most azonban különösen, hiszen a pályaválasztó egy pont előnnyel vezet a bajnokságban az idén abszolút favoritnak tartott Körös-partiak előtt.

Gajdács Pál

Óriási teherrel játszottak szombaton a Kondorosi TE futballistái a Békési FC ellen, hiszen aznap hunyt el 72 évesen a klub ikonja, a labdarúgóként, edzőként, szakosztályvezetőként és elnökségi tagként a kondorosi fociért élő Kunstár János. A csapat a hosszabbításban szerzett góllal győzelemmel tisztelget emléke előtt és egy mérkőzéssel többet játszva riválisánál egy ponttal vezeti az I. osztályú pontvadászatot. 

Kondorosi TE
A kékmezes szarvasiak a győzelem reményében ugornak át a Kondorosi TE otthonába Fotó: Babák Zoltán

Kondorosi TE: nagy dicséret az edzőtől

Janis János, a kondorosiak sikeredzője szerint egy kiszenvedett győzelemmel készültek a Szarvas elleni rangadóra. 

– A Békés minden dicséretet megérdemel – méltatta ellenfelét a tréner. – Nem vagyunk irigylésre méltó helyzetben, mert legalább öt meghatározó játékosunkat mellőznünk kell majd szombaton. A szarvasi csapat már tavaly is jó játékoskerettel és edzői stábbal rendelkezett, de a mostani igazolásaival toronymagasan az osztály bajnokesélyese. Majd látjuk, hogy mit hoz a hétvége, de már az eddigi teljesítményünk is nagy dicséretet érdemel.

A szarvasiak négy mérkőzést vívtak eddig az I. osztályban és a mérlegük tiszteletet parancsoló, 27 rúgott gól és egyszer sem zörrent meg a hálójuk. 

– Olyan céljaink vannak, hogy mindenképpen szeretnénk megnyerni a mérkőzést, de tudjuk, hogy a Kondoros vezeti a bajnokságot és nem véletlenül szereztek már tíz pontot – dicsérte ellenfelét az edzői feladatokat Klimaj Zoltánnal együtt ellátó Somogyi János. – Nehéz mérkőzésre, igazi rangadóra számítok, mert jó csapat a Kondoros. Tavaly két alkalommal megvertek bennünket, már csak ezért is szeretnénk nekik visszavágni.

Somogyi János megemlékezett a néhány napja elhunyt Kunstár Jánosról.

– Játszottam Kondoroson és nagyon szomorú vagyok. Kunstár János maradandó nyomot hagy a kondorosi labdarúgáson. 

A 6. forduló programja

Szeptember 20., szombat, 16.00: Kondorosi TE–Szarvasi FC, Békési FC–Jamina SE, Dévaványai SE–Szeghalmi FC, Gyomaendrődi FC–Füzesgyarmati SK, Orosházi MTK-ULE–Nagyszénás SE.

 

