A rangadón gyorsan eldőltek az érdemi dolgok

A kondorosi játékosok hamar szembesültek vele, hogy a mostani szarvasi csapat már csak nevében emlékeztet az előző évekre. A látogatók fél félidő alatt letudták a rangadó érdemi részét.

A kondorosi rangadó kicsit árnyékot vetett az orosházi szomszédvári rangadóra, melyet a fehér mezes hazaiak nagy küzdelem árán nyertek. Fotó: Bohus Krisztián

A többi első osztályú párharc szoros mérkőzéseket hozott. A Jamina és a Szeghalom idegenben, a Gyomaendrőd és az Orosháza odahaza kasszírozta be a három pontot. Íme az összefoglaló.

Kondorosi TE–Szarvasi FC 1–6 (0–5)

Vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Kondoros, 350 néző. Vezette: Lovas László.

Kondoros: Gritta – Takács (Dankó), Czvalinga Á. (Fejér), Gedó (Szász Arnold), Szász Albert, Rafaj P., Mile, Csicsely (Buzás), Vízkeleti, Rafaj R., Rafaj M. Edző: Janis János.

Szarvas: Köteles – Nagy S., Furár, Magyar, Barna (Tanner), Bojtos (Tóth B.), Kovács Zs. (Zima), Pilán M., Simon (Kepenyes), Kasik (Cservenák), Sindel. Edző: Klimaj Zoltán, Somogyi János.

Gólszerző: Mile (88.), ill. Furár (11.), Nagy S. (19.), Sindel (21., 59.), Magyar (42.), Barna (45+1.). Kiállítva: Rafaj M. (40. – utolsó emberként szabálytalankodott).

Janis János: – Becsülettel lejátszottuk a mérkőzést, bár nagyon nehéz héten vagyunk túl. Igaz a Szarvas dominált, így a győzelme megérdemelt, viszont a mérkőzés fénypontja a közönségünk volt, amely egy ilyen vereség után is mellettünk maradt, le a kalappal előttük. Köszönjük.

Somogyi János: – Egyvalaki nagyon hiányzott ma innen. Aki tartozott a KOTE kötelékéhez, soha nem felejti el Kunát és mindig mosolyogva, jó szívvel gondol rá.

Jankovics László

Dévaványai SE–Szeghalmi FC 1–3 (0–2)

Dévaványa, 160 néző. Vezette: Tóth Imre.

Dévaványa: Dobozi – Szász (Kárpáti), Papp D., Katona (Polasek), Kisari, Polonio-Guerreiro (Ungi), Kun (Bakó), Papp V., Marton, Szabó E., Szántó B. Edző: Bereczki Árpád.

Szeghalom: Resetár – Vincze, Kasza, Hajdú, Hoffmann, Stefán, Mészáros Máté (Kardos), Zsilák, Boruzs P. (Borszéki), Nagy M., Kiss T. Edző: Kardos Ferenc Gergő.

Gólszerző: Kisari (86. – 11-esből), ill. Papp V. (13. – öngól), Nagy M. (15.), Hajdú (77.).

Bereczki Árpád: – Ennél nincsen lejjebb, megvertük saját magunkat!

Kardos Gergő: – Rengeteg rossz előjellel vártuk ezt a mérkőzést a gondjaink miatt. Azonban ezeknek a fiúknak nincs lehetetlen ilyen kiváló hozzáállás mellett, büszke is vagyok rájuk. További sok sikert a Ványának!