2 órája
A rangadón gyorsan eldőltek az érdemi dolgok
A KOTE sem tudta feltartóztatni a szarvasi csapatot a vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság hatodik játéknapján. A kondorosi gárda népes közönség előtt fogadta az aranyérem elsődleges várományosát, de a rangadó a vendégek tervei szerint alakult. A Körös-partiak megőrizték százszázalékos teljesítményüket és élre álltak a tabellán.
A kondorosi játékosok hamar szembesültek vele, hogy a mostani szarvasi csapat már csak nevében emlékeztet az előző évekre. A látogatók fél félidő alatt letudták a rangadó érdemi részét.
A többi első osztályú párharc szoros mérkőzéseket hozott. A Jamina és a Szeghalom idegenben, a Gyomaendrőd és az Orosháza odahaza kasszírozta be a három pontot. Íme az összefoglaló.
Kondorosi TE–Szarvasi FC 1–6 (0–5)
Vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Kondoros, 350 néző. Vezette: Lovas László.
Kondoros: Gritta – Takács (Dankó), Czvalinga Á. (Fejér), Gedó (Szász Arnold), Szász Albert, Rafaj P., Mile, Csicsely (Buzás), Vízkeleti, Rafaj R., Rafaj M. Edző: Janis János.
Szarvas: Köteles – Nagy S., Furár, Magyar, Barna (Tanner), Bojtos (Tóth B.), Kovács Zs. (Zima), Pilán M., Simon (Kepenyes), Kasik (Cservenák), Sindel. Edző: Klimaj Zoltán, Somogyi János.
Gólszerző: Mile (88.), ill. Furár (11.), Nagy S. (19.), Sindel (21., 59.), Magyar (42.), Barna (45+1.). Kiállítva: Rafaj M. (40. – utolsó emberként szabálytalankodott).
Janis János: – Becsülettel lejátszottuk a mérkőzést, bár nagyon nehéz héten vagyunk túl. Igaz a Szarvas dominált, így a győzelme megérdemelt, viszont a mérkőzés fénypontja a közönségünk volt, amely egy ilyen vereség után is mellettünk maradt, le a kalappal előttük. Köszönjük.
Somogyi János: – Egyvalaki nagyon hiányzott ma innen. Aki tartozott a KOTE kötelékéhez, soha nem felejti el Kunát és mindig mosolyogva, jó szívvel gondol rá.
Jankovics László
Dévaványai SE–Szeghalmi FC 1–3 (0–2)
Dévaványa, 160 néző. Vezette: Tóth Imre.
Dévaványa: Dobozi – Szász (Kárpáti), Papp D., Katona (Polasek), Kisari, Polonio-Guerreiro (Ungi), Kun (Bakó), Papp V., Marton, Szabó E., Szántó B. Edző: Bereczki Árpád.
Szeghalom: Resetár – Vincze, Kasza, Hajdú, Hoffmann, Stefán, Mészáros Máté (Kardos), Zsilák, Boruzs P. (Borszéki), Nagy M., Kiss T. Edző: Kardos Ferenc Gergő.
Gólszerző: Kisari (86. – 11-esből), ill. Papp V. (13. – öngól), Nagy M. (15.), Hajdú (77.).
Bereczki Árpád: – Ennél nincsen lejjebb, megvertük saját magunkat!
Kardos Gergő: – Rengeteg rossz előjellel vártuk ezt a mérkőzést a gondjaink miatt. Azonban ezeknek a fiúknak nincs lehetetlen ilyen kiváló hozzáállás mellett, büszke is vagyok rájuk. További sok sikert a Ványának!
Papp Sándor
Gyomaendrődi FC–Füzesgyarmati SK 2–1 (1–0)
Gyomaendrőd, 70 néző. Vezette: Bálint Attila.
Gyomaendrőd: Zsibrita – Csipai, Kasik (Kovács A.), Molnár T., Forgács (Valach), Egri (Endrefalvi), Lénárt, Hanea (Sebők), Pecznik, Werle (Truczka), Szilágyi P. Edző: Kéri Roland.
Füzesgyarmat: Fildan – Jámbor, Kiss B. (Boros), Béres, Szilágyi M., Balázs, Lukács Zs., Szőke (Novák M.), Vámos I., Juhász, Hajdu (Gurmai). Edző: Boros Tibor.
Gólszerző: Fildan (43. – öngól), Hanea (75.), ill. Béres (73.).
Kéri Roland: – Megérdemelten szereztük meg a három pontot. Sajnáljuk a sok kihagyott helyzetet, emiatt nem tudtuk a szurkolókat kiszolgálni.
Boros Tibor: –Mindkét csapatnak sok lehetősége volt a gólszerzésre, gyakorlatilag egy öngól volt a döntő.
Vinkovics Attila
Orosházi MTK-ULE–Nagyszénás SE 2–0 (0–0)
Orosháza, 200 néző. Vezette: ifj. Medovarszki János.
Orosháza: Salka – Péter, Ondrejó, Nagy B. (Janicsek), Bánki-Horváth G., Darida, Miszlai (Berki), Márk (Dobi N.), Harangozó (Dénes), Halász, Bónus. Edző: Bodzás Ádám.
Nagyszénás: Valuk – Kovács L., Libor (Tóbiás), Dajka, Farkas K. (Nagy M.), Molnár Zs. (Farkas M.), Somogyvári (Kálmán), Kerekes, Maczik Dániel (Szijjártó), Papp M., Vecsernyés. Edző: Tasi Róbert.
Gólszerző: Halász (60.), Bónus (64.). Kiállítva: Kerekes (66. – szándékos rúgásért).
Bodzás Ádám: – A mai játékunkban nem volt sok öröm. Pozitívum, hogy nem sérült meg senki és három pontot szereztünk. Jövő héten ettől sokkal több kell.
Tasi Róbert: – Kicsit lenéznek bennünket a városi emberek, pedig emlékszem olyan időszakra, amikor a hátunkat nézték folyamatosan. Egyébként fegyelmezetten, jól játszottunk, de volt egy nyolc perces rövidzárlat a második játékrészben, amit az ellenfél meg is bosszult. Sajnos a játékvezető ténykedése nem volt helyénvaló, az első félidőben elmaradt egy piros lap a hazaiaknál, a második játékrészre pedig teljesen kicsúszott az irányítása alól a mérkőzés, és több rossz ítélete bennünket sújtott.
Betkó Tamás
Békési FC–Jamina SE 1–2 (0–1)
Békés, 150 néző. Vezette: Nemczov Márk.
Békés: Takács – Medve, Nagy J., Nagy Sz., Székely (Rádai), Rózsavölgyi (Apáti-Nagy), Mihalik, Balázs, Rigler (Nagy P.), Laukó, Urbán. Edző: Zsiros György.
Jamina: Dolezsán – Ruzsa, Leszkó (Kardos), Bozsó (Kerekes), Szabó L. (Balogh Zs.), Bány, Szaszák, Csatlós (Balog K.), Palik, Bánfi (Mazán), Jánovszki. Edző: Mazán Zoltán.
Gólszerző: Balázs (51.), ill. Jánovszki (27.), Csatlós (53.).
Zsiros György: – Le a kalappal a srácok előtt, hiszen jól küzdöttek ma is, de a rutintalanság ezúttal is benyújtotta a számláját. Tudomásul kell venni, hogy egy fiatal csapat felépítése nem megy egyik napról a másikra, viszont látszik a fejlődés, a türelem pedig adott a vezetőség részéről.
Mazán Zoltán: – A mai meccs nagyon nyögvenyelős volt, pozitívuma a három pont megszerzése volt, a sportszerű Békés ellen. Próbáljuk tovább csiszolni a csapatot, hogy minél olajozottabb legyen a játék.
Dobi Anikó
A 7. forduló programja
Szeptember 27., szombat, 16.00:
Füzesgyarmati SK–Dévaványai SE
Szeghalmi FC–Békési FC
Jamina SE–Kondorosi TE
Nagyszénás SE–Mezőhegyesi SE
Szarvasi FC–Orosházi MTK-ULE
Szabadnapos: Gyomaendrődi FC
A góllövőlista élcsoportja
- 8 gólos: Sindel Roland (Szarvas)
- 7 gólos: Furár Róbert Tibor (Szarvas)
- 6 gólos: Bozsó Milán (Jamina)
- 5 gólos: Jánovszki László (Jamina)
- 4 gólos: Barna Viktor (Szarvas), Kisari Tibor (Dévaványa), Miszlai László (Orosháza), Péter József (Orosháza)
- 3 gólos: Balázs Attila (Békés), Endrefalvi Erik (Gyomaendrőd), Halász Zsombor Zoltán (Orosháza), Kepenyes Ármin (Szarvas), Mészáros Máté József (Szeghalom), Nagy Szebasztián (Békés)