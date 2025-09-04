Komáromi László országos csúcsa a szenior ob-n

A Békéscsabai AC-t képviselve az 55 évesek között versenyző Komáromi László korosztályos országos csúccsal, 11:50,22 perccel (a régi csúcs: 12,40, Zeller Zsolt futotta) győzött a 3000 m-es akadályfutásban. Az M50-ben induló Erdős László 5000 méteren a kiváló 3. helyen zárt, ideje: 20:48,29 perc. A nála 5 évvel fiatalabbak között futó harmadik Tóth Sándor-tanítvány Kovács Mihály 1500 m-en 5:30,37-el ötödik lett.

Komáromi László, országos csúcs, Békéscsabai AC

Komáromi László klubtársai is a dobogó tetején

A csabaiaknál diszkoszvetésben Kovács Mónika (W45) 31,80 m-el első. Nagy Lídia (W60) súlylökésben 10,50 m-el bajnok. Kovács Róbert (M35) diszkoszban (38,65 m), kalapácsvetésben (33,35 m) és súlylökésben (11,86 m) is első lett.

A Gyulasport NKft. atlétái közül Kőfaragó György (M45) súlylökésben 8,35 m-el első lett. A szintén gyulai Volosinovszki Zoltánné (W60) magasugrásban (1,20 m), távolban (3,57 m), hármasugrásban (8,15 m) is bajnok. Súlylökésben Altné Novák Ágnes 10,27 m-el második.

Három atléta képviselte a Békési DAC színeit.

A 35 évesek között Szatmári Judit az egyik legnépesebb indulói létszámot adó 100 m-es síkfutásban 13,50 másodperces idővel szerzett ezüstérmet. Ugyancsak a W35-ben Zsunyi-Horváth Anikó, magasugrásban győzött 1,55 m-el. Az M45-ben Trescsik Szabolcs 5 kilométeres gyaloglásban (26:56,47) állhatott a dobogó tetejére.