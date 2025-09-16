szeptember 16., kedd

Edit névnap

27°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kick-box

1 órája

Orosházi az első Békés vármegyei Eb-érem

Címkék#kick#érem#verseny#bajnokság#box

Már az első napon érmeknek örülhettek a Békés vármegyei kick-boxosok a jesolói utánpótlás Európa-bajnokságon. Szemenyei Máté Bence, az orosházi Contact K.T.H.E. fiatal kick-box versenyzője a zenés pusztakezes kategóriában ezüst, míg a fegyveres kategóriában bronzérmet szerzett.

Gajdács Pál

Az olaszországi kick-box Európa-bajnokságon 41 ország 1850 tizennyolc év alatti fiatalja méri össze tudását a sportág hét szabályrendszerében. Magyarországot soha nem látott létszámú, népes 200 fős csapat képviseli, amelytől az első háromba kerülést várja a szakvezetés a Eb-n. 

kick-box
Debreczeni Frida (balról) a kick-light és a light-contact szabályrendszerben is hozta az első mérkőzését az utánpótlás kick-box Európa-bajnokságon Archív fotó: BMHSZ

Nem kezdtek rosszul a Békés vármegyeiek a kick-box Eb-n

Az első, hétfői versenynapon a Békés vármegyei válogatottak közül jó néhányan tatamira léptek. A gyermek korosztály zenés formagyakorlat versenyszámában már érmeket is osztottak. Szemenyei Máté Bence – csakúgy, mint a korábbi évek világversenyein – most is dobogóra léphetett, hiszen a zenés pusztakezes kategóriában a második, míg a fegyveres kategóriában a harmadik helyet szerezte meg. Még nem mondott le az éremgyűjtésről, hiszen a creativ kategória két versenyszáma még előtte áll. 

Az orosházi Szemenyei Máté Bence két szabályrendszerben is érmes

A küzdelmi verseny első napja a már megszokott protokoll szerint zajlott le. A 17 mérkőzésből 8 végződött békési sikerrel, a többeknek, akik egy szabályrendszerben indultak, véget ért az Európa-bajnokság. 

Debreczeni Frida, a Békéscsabai JALTE–Debreczeni team fiatalja a kadett II (ifjúsági) korosztályban a legjobb nyolc közé jutásért magabiztosan nyert mind light-, mind kick-light mérkőzésén. Előbbiben egy román, utóbbiban egy brit lányt vert meg egyformán 3:0-ra. 

A kadett „kettőben” már a nyolc között van kick-lightban a csabaiak közül Szikora Bence, a serdülőknél Szikora Gergő Mihály, Peregi Zétény, Fábián Kira, Nátor Petra. Matuska Máté ugyanakkor még egy körrel visszább, a 16 közé jutásért győzött.

Mint Debreczeni Dezső vezetőedző elmondta, figyelembe kell venni, hogy ezek a mérkőzések a tizenhat, illetve a nyolc közé jutásért zajlottak zömében, így az igazán kemény és idegölő küzdelmek ezután várhatóak, hiszen többen a négybe kerülésért, vagyis az érmes helyezésért csatáznak majd. 

Az biztató, hogy jó pár Békés vármegyei versenyző olyan nagy kick-box nemzetek képviselőit győzött le, mint Nagy-Britannia és Olaszország. A viharsarki csapat tagjai remélik, hogy ez a tendencia folytatódik majd. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu