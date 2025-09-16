Orosházi az első Békés vármegyei Eb-érem

Az olaszországi kick-box Európa-bajnokságon 41 ország 1850 tizennyolc év alatti fiatalja méri össze tudását a sportág hét szabályrendszerében. Magyarországot soha nem látott létszámú, népes 200 fős csapat képviseli, amelytől az első háromba kerülést várja a szakvezetés a Eb-n.

Debreczeni Frida (balról) a kick-light és a light-contact szabályrendszerben is hozta az első mérkőzését az utánpótlás kick-box Európa-bajnokságon Archív fotó: BMHSZ

Nem kezdtek rosszul a Békés vármegyeiek a kick-box Eb-n

Az első, hétfői versenynapon a Békés vármegyei válogatottak közül jó néhányan tatamira léptek. A gyermek korosztály zenés formagyakorlat versenyszámában már érmeket is osztottak. Szemenyei Máté Bence – csakúgy, mint a korábbi évek világversenyein – most is dobogóra léphetett, hiszen a zenés pusztakezes kategóriában a második, míg a fegyveres kategóriában a harmadik helyet szerezte meg. Még nem mondott le az éremgyűjtésről, hiszen a creativ kategória két versenyszáma még előtte áll.

Az orosházi Szemenyei Máté Bence két szabályrendszerben is érmes

A küzdelmi verseny első napja a már megszokott protokoll szerint zajlott le. A 17 mérkőzésből 8 végződött békési sikerrel, a többeknek, akik egy szabályrendszerben indultak, véget ért az Európa-bajnokság.

Debreczeni Frida, a Békéscsabai JALTE–Debreczeni team fiatalja a kadett II (ifjúsági) korosztályban a legjobb nyolc közé jutásért magabiztosan nyert mind light-, mind kick-light mérkőzésén. Előbbiben egy román, utóbbiban egy brit lányt vert meg egyformán 3:0-ra.

A kadett „kettőben” már a nyolc között van kick-lightban a csabaiak közül Szikora Bence, a serdülőknél Szikora Gergő Mihály, Peregi Zétény, Fábián Kira, Nátor Petra. Matuska Máté ugyanakkor még egy körrel visszább, a 16 közé jutásért győzött.

Mint Debreczeni Dezső vezetőedző elmondta, figyelembe kell venni, hogy ezek a mérkőzések a tizenhat, illetve a nyolc közé jutásért zajlottak zömében, így az igazán kemény és idegölő küzdelmek ezután várhatóak, hiszen többen a négybe kerülésért, vagyis az érmes helyezésért csatáznak majd.

Az biztató, hogy jó pár Békés vármegyei versenyző olyan nagy kick-box nemzetek képviselőit győzött le, mint Nagy-Britannia és Olaszország. A viharsarki csapat tagjai remélik, hogy ez a tendencia folytatódik majd.