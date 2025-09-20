Aranyos péntek Jesolóban

Az egy hete az Olaszországban zajló kick-box utánpótlás Európa-bajnokság egyik legfontosabb napja lett a péntek, ami már a döntők napja volt. A Békéscsabai JALTE-Debreczeni team csapatából heten is tatamira léphettek.

Jancsó Csenge (jobbra) mindkét döntőjét megnyerte a klubtársa Farkas Bianka ellen a kick-box Európa-bajnokságon

Jancsó Csenge a kick-box Eb hőse

A nap egyik érdekessége az volt, hogy az ugyanabba a klubba tartozó két fiatal versenyző, a kadet 2 (ifjúsági) korosztály 32 kg-os súlycsoportjában induló Jancsó Csenge és Farkas Bianka kétszer is megmérkőzhetett az aranyéremért. A point fighting szabályrendszer döntőjében végig Csenge vezetett, de a végén Bianka nagyon megközelítette klubtársát, és 4:3-ra előbbi lány nyert. Light-contactban úgy tűnt, hogy Farkas Bianka győz. Hiába vezetett azonban, két kilépés miatt a végén megfordult az eredmény és ismét Csenge léphetett a dobogó legfelső fokára. A két lányon látszott a megilletődöttség, hiszen amúgy a mutatott teljesítménynél többet tudnak.

A point fighting döntők sorát ugyanebben korosztályban Debreczeni Frida a 46 kg-ban könnyű győzelemmel folytatta. Az angol Eilidh Moorehead igazán nem tudta megszorítani. Frida esélyesként lépett a küzdőtérre, de nem bízta el magát, 6:0-ra győzött. Edzője, édesapja, Debreczeni Dezső véleménye szerint az igazi erőpróba az előző német lány elleni mérkőzés volt.

Húga, Lilla a kadet 1 (serdülő) korosztályban szenzációs küzdelemben 8:3-ra verte a német Nada Salahovicot és lett a 37 kg-os súlycsoport Európa-bajnoka. A megfeszített nyári munkának is köszönhetően jóval érettebb küzdelmet mutatott be, nagyon látszott rajta a fejlődés.

A leglátványosabb döntőt a 42 kg-os Szikora Gergő Mihály küzdelme jelentette a kadet 1 (serdülő) korosztályban szintén egy brit ellenfél ellen. Gergő remek formában bemutatta a kick-box egész repertoárját, hiszen még fordulásos ugró rúgással is fejen talált ellenfelét.

Az ifiknél versenyző 65 kg-os Tóth Izabellának nem volt könnyű dolga, hiszen helyettesítenie kellett az abszolút esélyes, de sérült klubtársát, Jancsó Lilit. A döntőig eljutott, itt azonban nem bírt a brit Freya Dreverrel (3:8). Az ezüstérem így is szépen csillog és ebben a súlycsoportban is megmaradt a békéscsabaiak erőteljes jelenléte.