Országos bajnokság

35 perce

A világbajnoki részvételért is küzdöttek a kick-boxosok

Címkék#csapat#békéscsabai#országos bajnokság#kick-box

A magyar bajnoki címek eldöntése mellett, a világbajnokságra utazó csapatba kerülés is tétje volt a hétvégi felnőtt és master class kick-box országos bajnokságnak. A szombathelyi versenyen a három tatamis szabályrendszerben, vagyis a point-fighting, a light-contact a kick-light, valamint a formagyakorlatosok is színre léptek kick-box ob-n.

Gajdács Pál

Az már a verseny előtt eldőlt, hogy a Békés vármegyeiek közül a battonyai Mezei Nikolett (Barátság SE), a békéscsabai Malatyinszki Bendegúz (JALTE-Debreczeni team) és az orosházi Lengyel András (Contact Tradicionális KTHE) biztosította a helyét a kick-box világbajnokságon induló felnőtt válogatottban. 

kick-box
A JALTE-Debreczeni team csapata jól helytállt a nagyon nehéz csatákat hozó kick-box országos bajnokságon

Egy arany-, hét ezüst- és három bronz a kick-box ob vármegyei mérlege

Maradt azért bőven tét és izgulni való a hétvégére is. A többi versenyzőnek nem egyszer kiélezett kemény küzdelmet kellett vinni a csapatba kerülésért.

Nem volt könnyű dolga a bírói karnak sem, melyet a füzesgyarmati Gasparik Róbert mester irányított, mint főbíró. A legtöbb versenyzőt a Békéscsabai József Attila Lakótelep Tömegsport Egyesület-Debreceni team csapata indította. Olyanok is voltak közöttük, akik még junior korosztályúak, de már indulhatnak a felnőttek mezőnyében. Megálltak a helyüket, ám náluk azt is figyelembe kell venni, hogy a formájuk az egy hét múlva kezdődő utánpótlás Európa-bajnokságra van időzítve.

Debreceni Dezső vezetőedző összességében elégedett volt a látottakkal, hiszen mindenki odatette magát a nívós megmérettetésen. Elmondása szerint a hölgyeknél Petró Lili nagyon szoros mérkőzést vívott a világjátékokon is induló rutinos Török Szonjával szemben. Úgy látta, a bíráskodás nem nagyon segítette versenyzőjét, véleménye szerint vitatható módon lett a mérkőzés döntetlen és a hosszabbítás találatai sem voltak egyértelműek. Lili így ezüstérmet szerzett, de elképzelhető, hogy egy súlycsoporttal feljebb el tud majd indulni a világbajnokságon.A férfiaknál a junior korosztályúaknál Sánta Máté első éves juniorként lett ezüstérmes, csakúgy, mint Gyeraj Ákos. Csiernyik Zsombor szoros mérkőzésen veszített, vitatható pontokkal, a másik ágon Szák Péter szerzett bronzérmet. Viczián Dániel egy rendkívül nívós döntőben végig vezetett Zajácz Bence ellen. Edzője úgy látja, hogy a befektetett munkát, hozzáállást tekintve tanítványa érdemelte ki legjobban a válogatottságot, ráadásul a neki legkedvezőbb súlycsoportban, a 69 kg-ban. Itt a junior Matuska Máté helytállva bronzérmes lett. Opauszki Dávid a döntőbe került, de ott elfáradt, nem tudott úgy koncentrálni, ezüstérmes lett. A masters korosztálynál Farkas János léphetett fel a dobogó második fokára.

Formagyakorlatban a még junior korú füzesgyarmati Bak Ágnes Panna mindkét kategóriában ezüstérmet szerzett. 

A Békés Megyei Harcművész Szövetséghez tartozó klubok így egy arany-, hét ezüst- és három bronzérmet szereztek.

Békés vármegyei érmesek 

Point-fighting szabályrendszer. 57 kg: 2. Sánta Máté Dániel. 63 kg. 2. Gyeraj Ákos. 69 kg: 1. Viczián Dániel, 3. Matuska Máté. 79 kg: 3. Csiernyik Zsombor és Szák Péter Barnabás. +94 kg: 2. Opauszki Dávid. 50 kg: 2. Petró Lili. Master korosztály. 84 kg: 2. Farkas János (mindannyi Békéscsabai JALTE-Debreczeni team).
Formagyakorlat szabályrendszer. Kreatív pusztakezes: 2. Bak Ágnes Panna (Hegyesi KBSE Füzesgyarmat). Zenés pusztakezes: 2. Bak Ágnes Panna.

 

