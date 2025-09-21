Az utolsó napra is jutott arany a kick-box Eb-n

A kadet 2 (ifjúsági) korosztályban 32 kg-os Jancsó Csenge és Farkas Bianka (mindkettő Békéscsabai JALTE-Debreczeni team) mindkét pénteki csatáját előbbi nyerte, a kick-light szabályrendszerben szombaton megvívott kick-box döntője is nagyon szoros mérkőzést hozott, amit ezúttal Bianka nyert meg, s lett Európa-bajnok megosztott pontozással.

Debreczeni Frida a pénteki point fightin döntőt megnyerte, a szombati kick-lightot elveszítette a jesolói kick-box Európa-bajnokságon

Farkas Biankának a harmadik fináléjában összejött az arany a kick-box Eb-n

A 46 kg-ban küzdő Debreczeni Frida harmadik szabályrendszerében, a kick-light-ban olyan görög ellenféllel csapott össze a fináléban, aki csak ebben versenyzett, erre készült és ennek súlycsoportnak az esélyese volt. Meg is nyerte a döntőt. Az ezüstérmes Fridának nem ez a legfontosabb kategóriája.

A verseny ezzel még nem ért véget, hiszen következtek a csapatküzdelmek. A kadet 1 magyar csapatot (benne Szikora Gergő Mihály és Peregi Zétény) rendre bírói tévedések sújtották, nyilvánvaló fejrúgások sorozatát nem adták meg. A mérkőzés méltán kaphatta meg volna az „Eb legnagyobb bírói bakija” negatív díjat. Így meg kellett elégedni a bronzéremmel.

A gyermek fiú csapat (benne Griecs Ábel, Nátor Dániel) is bronzérmet szerzett, ami reálisnak mondható, csakúgy, mint a lányok (benne Born Heidi) A kadet 1 lányok a döntőig jutottak, Debreczeni Lilla megőrizve jó formáját, a csapat erőssége volt. A németek ellen nem sikerült nyerni, így ezüstérem jutott. A kadet 2 fiú csapatban a Magyarország „B” csapat tagjaként Petró Bálint jól küzdött, s Szikora Bence is megpróbált mindent. A döntőbe jutásért egy árva ponttal kaptak ki az olaszoktól és bronzérmet szereztek. A kadet 2 lányoknak és a junioroknak nem sikerült most az éremszerzés.

A zárónap nem volt olyan sikeres, mint a péntek, de az egész heti teljesítményt nézve nem vallottak szégyent a Békés Megyei Harcművész Szövetséghez tartozó klubok versenyzői, méltóan képviselték, hazánkat, Békés vármegyét, településüket és klubjaikat!

Szombati vármegyei érmesek

Kick-light szabályrendszer. Kadet 2 (ifjúsági) korosztály, 32 kg: 1. Farkas Bianka, 2. Jancsó Csenge. 46 kg: 2. Debreczeni Frida.

Point fighting. Kadet 2, fiú csapat: 3. Magyarország „B” (benne Petró Bálint, Szikora Bence). Kadet 1 (serdülő), fiú csapat: 3. Magyarország (benne Szikora Gergő Mihály, Peregi Zétény). Kadet 1, leány csapat: 2. Magyarország (benne Debreczeni Lilla, Nátor Petra). Gyermek, fiú csapat: 3. Magyarország 2 (benne Griecs Ábel, Nátor Dániel). Gyermek, leány csapat: 3. Magyarország (benne Born Heidi).