Veszélyesebb ellenfelek, nagyobb küzdelmek Jesolóban

Igaznak bizonyult Debreczeni Dezső, a JALTE-Debreczeni team vezetőedzőjének megállapítása, mely szerint a kick-box Európa-bajnokság második, keddi nap már jóval nagyobb feszültséggel, téttel bír majd, mint az első.

Debreczeni Frida keze a magasban, aki három szakágban is folytathatja a csatározásokat a kick-box Eb-n Fotó: BMHSZ

Többen már a döntőért küzdenek a kick-box Eb-n

A formagyakorlatosok ezt azért nem így élték meg, hiszen nekik szinte minden napra esik egy olyan versenyszám, ahol érmeket lehetett szerezni. Élt is ezzel Szemenyei Máté Bence, a Contact K.T.H.E. Orosháza reménysége, aki kedden a mix csapatversenyen is szerzett egy ezüst-, és egy bronzérmet (hétfőn a zenés pusztakezes kategóriában ezüst, míg a fegyveresben bronzérmet szerzett). A füzesgyarmati Bak Ágnes Panna pedig egyéniben térhet haza egy jól megérdemelt bronzéremmel. Teljesítményével maximálisan elégedett volt az orosházi Puravecz Péter Péter mester, aki a formagyakorlat válogatott szövetségi kapitánya.

A küzdelmi versenyszámokban már színesebb a kép, voltak, akiket újoncként a hangulat, a tomboló közönség kicsit visszafogott a küzdelemben. Hiába, ezt is még szokni kell, a rutintalanság kiütközött. Akadt, aki hosszabbításban kapott ki balszerencsésen (Born Heidi) és olyan is, aki a súlycsoport legesélyesebb versenyzőjével csapott össze a sorsolás szeszélye folytán (Fábián Kira és Nátor Petra), de Matuska Máté is az egyik favorittal, a brit Lennannal találkozott és maradt alul két ponttal.

Peregi Botond a kadet I. korosztályban győzött és vívhat elődöntőt

Azért sikerélmény is jutott a Békés vármegyeieknek, többen a négy közé jutottak, vagyis harmadiknál rosszabb helyen már nem zárhatnak, ilyen Peregi Botond, Tóth Izabella, Bak Ágnes Panna, Gróf Nándor, Antal Benjámin, Nagy Nóra, Szikora Gergő Mihály, Nátor Dániel, Peregi Zétény, Jancsó Csenge, Szemenyei Máté Bence, Farkas Bianka, Debreczeni Lilla, Griecs Ábel és Gajdács János is. A létszám még bővülni fog, hiszen többen még ezután küzdenek majd a négybe jutásért.

Külön érdekesség, hogy Debreczeni Frida a junioroknál mindhárom tatamis szabályrendszerben csatasorba áll, nem lesz könnyű három eltérő szabályrendszerben is eredményesen szerepelni.