37 perce
Veszélyesebb ellenfelek, nagyobb küzdelmek Jesolóban
Nem kevesebb, mint tizenöt Békés vármegyei versenyző már biztos lehet abban, hogy harmadiknál rosszabb helyen nem zárhat a jesolói utánpótlás Európa-bajnokságon. A küzdelmi számokban változatosan alakult a keddi versenynap a kick-box versenyzőknek.
Igaznak bizonyult Debreczeni Dezső, a JALTE-Debreczeni team vezetőedzőjének megállapítása, mely szerint a kick-box Európa-bajnokság második, keddi nap már jóval nagyobb feszültséggel, téttel bír majd, mint az első.
Többen már a döntőért küzdenek a kick-box Eb-n
A formagyakorlatosok ezt azért nem így élték meg, hiszen nekik szinte minden napra esik egy olyan versenyszám, ahol érmeket lehetett szerezni. Élt is ezzel Szemenyei Máté Bence, a Contact K.T.H.E. Orosháza reménysége, aki kedden a mix csapatversenyen is szerzett egy ezüst-, és egy bronzérmet (hétfőn a zenés pusztakezes kategóriában ezüst, míg a fegyveresben bronzérmet szerzett). A füzesgyarmati Bak Ágnes Panna pedig egyéniben térhet haza egy jól megérdemelt bronzéremmel. Teljesítményével maximálisan elégedett volt az orosházi Puravecz Péter Péter mester, aki a formagyakorlat válogatott szövetségi kapitánya.
A küzdelmi versenyszámokban már színesebb a kép, voltak, akiket újoncként a hangulat, a tomboló közönség kicsit visszafogott a küzdelemben. Hiába, ezt is még szokni kell, a rutintalanság kiütközött. Akadt, aki hosszabbításban kapott ki balszerencsésen (Born Heidi) és olyan is, aki a súlycsoport legesélyesebb versenyzőjével csapott össze a sorsolás szeszélye folytán (Fábián Kira és Nátor Petra), de Matuska Máté is az egyik favorittal, a brit Lennannal találkozott és maradt alul két ponttal.
Azért sikerélmény is jutott a Békés vármegyeieknek, többen a négy közé jutottak, vagyis harmadiknál rosszabb helyen már nem zárhatnak, ilyen Peregi Botond, Tóth Izabella, Bak Ágnes Panna, Gróf Nándor, Antal Benjámin, Nagy Nóra, Szikora Gergő Mihály, Nátor Dániel, Peregi Zétény, Jancsó Csenge, Szemenyei Máté Bence, Farkas Bianka, Debreczeni Lilla, Griecs Ábel és Gajdács János is. A létszám még bővülni fog, hiszen többen még ezután küzdenek majd a négybe jutásért.
Külön érdekesség, hogy Debreczeni Frida a junioroknál mindhárom tatamis szabályrendszerben csatasorba áll, nem lesz könnyű három eltérő szabályrendszerben is eredményesen szerepelni.
Mindenesetre a folytatásban még veszélyesebb ellenfelek, még nehezebb küzdelmek és persze még nagyobb izgalmak, no, és éremeső várható Jesolóban a prognózis szerint.