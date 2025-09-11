Kezdődik az év versenye, az utánpótlás kick-box Eb

A junior, kadet és gyermek korosztályt felvonultató utánpótlás kick-box Európa-bajnokságon 41 ország 1854 indulója 2404 nevezéssel vesz részt. A magyar válogatott a már megszokott nagy létszámban – 181 versenyző 286 nevezéssel – indul el az év legjelentősebb utánpótlás kick-box versenyén. A közel kétszáz fős válogatottban jelentős számban találjuk meg a Békés Megyei Harcművész Szövetséghez tartozó klubok harcosait. A legtöbben a Békéscsabai JALTE-Debreczeni team csapatából vívták ki a csapatba kerülést.

A Békéscsabai JALTE–Debreczeni team népes kick-box csapata

Fotó: BMHSZ

Nagyon kemény párharcok várnak a Békés vármegyei kick-box versenyzőkre

Mint Debreceni Dezső, a JALTE-Debreczeni team vezetőedzője elmondta, nagyon erős mezőnyben, nagyon kemény verseny várható. Az idei Eb-n már biztosan megdől részvételi rekord.

– A versenyzők nagyon sokat dolgoztak, mindent megtettek az eredményes szereplés érdekében. Az intenzív edzésmunka és néhány fiatalnál a fogyasztás miatt még látszik a fáradtság, de az Európa-bajnokság idejére valószínűleg hozni tudják a legjobb formájukat – mondta Debreczeni Dezső. A szakember nem szívesen tippel, de jó pár érmet vár a versenyzőitől, bár nagyon nagy veszteség, hogy az egyik legrutinosabb éremesélyes kick-boxs, Jancsó Lili térdműtéte miatt most nem tarthat a csapattal.

A battonyai Barátság SE két versenyzője, a rutinosnak mondható Tóth Lajos és az újoncnak számító Téglás Adrienn is felkészült az Eb-re. Súlyproblémáik nincsenek, nagyon jól sikerült a felkészülés, a válogatott táborban is megfelelően dolgoztak. Jó szereplést vár el tőlük a klub vezetése, akiket Ráday Imre edző kísér majd el Olaszországba.

A battonyai Barátág SE EB-re utazó különítménye Ráday Imre edzővel

A kondorosi Pesti Mirjam a nyáron táborból-táborba járt, ahogyan edzője, Litauszki László elmondta, a betervezett munkát jó minőségben elvégezték. Mirjam újoncként reménykedik a jó eredményben.

A füzesgyarmati Németi Mayát nem kímélték a sérülések és betegségek. Edzője Gasparik Róbert azért reméli, hogy túlesve ezeken eredményesen tud a kontinensviadalon szerepelni.

A Contact K.T.H.E. Orosháza formagyakorlatosai sem tétlenkedtek, mint Puravecz Péter formagyakorlat szövetségi kapitány és egyben edző elmondta, Szemenyei Máté Bence már rutinosnak számít és mind a négy kategóriában elindul. Bak Ágnes Panna, a Hegyesi KBSE Füzesgyarmat versenyzője biztatóan mutatta be gyakorlatait a hétvégi felnőtt országos bajnokságon, ami egyben már főpróbának a számított az Európa-bajnokságra.