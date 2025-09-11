44 perce
Kezdődik az év versenye, az utánpótlás kick-box Eb
A hosszú, az egész nyarat felölelő felkészülési időszak után a célegyenesbe fordultak a magyarországi utánpótlás korú kick-box versenyzők Európa-bajnokság felé vezető útja. A hétvégén ugyanis az olaszországi tengerparti üdülővárosban, Jesolóban megkezdődik a WAKO Utánpótlás kick-box kontinensbajnokság.
A junior, kadet és gyermek korosztályt felvonultató utánpótlás kick-box Európa-bajnokságon 41 ország 1854 indulója 2404 nevezéssel vesz részt. A magyar válogatott a már megszokott nagy létszámban – 181 versenyző 286 nevezéssel – indul el az év legjelentősebb utánpótlás kick-box versenyén. A közel kétszáz fős válogatottban jelentős számban találjuk meg a Békés Megyei Harcművész Szövetséghez tartozó klubok harcosait. A legtöbben a Békéscsabai JALTE-Debreczeni team csapatából vívták ki a csapatba kerülést.
Nagyon kemény párharcok várnak a Békés vármegyei kick-box versenyzőkre
Mint Debreceni Dezső, a JALTE-Debreczeni team vezetőedzője elmondta, nagyon erős mezőnyben, nagyon kemény verseny várható. Az idei Eb-n már biztosan megdől részvételi rekord.
– A versenyzők nagyon sokat dolgoztak, mindent megtettek az eredményes szereplés érdekében. Az intenzív edzésmunka és néhány fiatalnál a fogyasztás miatt még látszik a fáradtság, de az Európa-bajnokság idejére valószínűleg hozni tudják a legjobb formájukat – mondta Debreczeni Dezső. A szakember nem szívesen tippel, de jó pár érmet vár a versenyzőitől, bár nagyon nagy veszteség, hogy az egyik legrutinosabb éremesélyes kick-boxs, Jancsó Lili térdműtéte miatt most nem tarthat a csapattal.
A battonyai Barátság SE két versenyzője, a rutinosnak mondható Tóth Lajos és az újoncnak számító Téglás Adrienn is felkészült az Eb-re. Súlyproblémáik nincsenek, nagyon jól sikerült a felkészülés, a válogatott táborban is megfelelően dolgoztak. Jó szereplést vár el tőlük a klub vezetése, akiket Ráday Imre edző kísér majd el Olaszországba.
A kondorosi Pesti Mirjam a nyáron táborból-táborba járt, ahogyan edzője, Litauszki László elmondta, a betervezett munkát jó minőségben elvégezték. Mirjam újoncként reménykedik a jó eredményben.
A füzesgyarmati Németi Mayát nem kímélték a sérülések és betegségek. Edzője Gasparik Róbert azért reméli, hogy túlesve ezeken eredményesen tud a kontinensviadalon szerepelni.
A Contact K.T.H.E. Orosháza formagyakorlatosai sem tétlenkedtek, mint Puravecz Péter formagyakorlat szövetségi kapitány és egyben edző elmondta, Szemenyei Máté Bence már rutinosnak számít és mind a négy kategóriában elindul. Bak Ágnes Panna, a Hegyesi KBSE Füzesgyarmat versenyzője biztatóan mutatta be gyakorlatait a hétvégi felnőtt országos bajnokságon, ami egyben már főpróbának a számított az Európa-bajnokságra.
A magyar válogatott több részletben utazik ki a szombati csapatmérlegelésre. A sorsolást és a megnyitó ünnepséget vasárnap tartják, a versenyek hétfőn a zenés formagyakorlat versennyel kezdődik.
A népes versenybírói karban találjuk a mezőberényi Schaffer Katalint és a békéscsabai Koczka Andrást is. S ismerve a leglelkesebb szurkolókat, a szülőket, biztos népes és harsány csapat biztatja majd a magyar fiatalokat.
A Békés vármegyei indulók
POINT-FIGHTING SZABÁLYRENDSZER
- Junior korosztály
57 kg. Gyeraj Ákos (Békéscsabai JALTE – Debreczeni team)
63 kg. Matuska Máté (Békéscsabai JALTE – Debreczeni team)
69 kg. Csiernyik Zsombor (Békéscsabai JALTE – Debreczeni team)
79 kg. Szák Péter (Békéscsabai JALTE – Debreczeni team)
55 kg. Pesti Mirjam (Kondorosi Kick-boksz SE)
Kadet 2 (Ifjúsági) korosztály
- 47 kg. Szikora Bence (Békéscsabai JALTE – Debreczeni team)
52 kg. Breznay Nándor (Békéscsabai JALTE – Debreczeni team)
63 kg. Petró Bálint (Békéscsabai JALTE – Debreczeni team)
- 32 kg. Jancsó Csenge (Békéscsabai JALTE – Debreczeni team)
Farkas Bianka (Békéscsabai JALTE – Debreczeni team
- 46 kg. Debreczeni Frida (Békéscsabai JALTE – Debreczeni team)
55 kg. Laurinyecz Emma (Békéscsabai JALTE – Debreczeni team)
65 kg. Tóth Izabella (Békéscsabai JALTE – Debreczeni team)
Kadet 1 (serdülő) korosztály
28 kg. Peregi Botond (Békéscsabai JALTE – Debreczeni team)
Antal Benjamin (Békéscsabai JALTE – Debreczeni team)
42 kg. Szikora Gergő (Békéscsabai JALTE – Debreczeni team)
Peregi Zétény (Békéscsabai JALTE – Debreczeni team)
- 47 kg. Tóth Kevin (Békéscsabai JALTE – Debreczeni team)
28 kg. Fábián Kira (Békéscsabai JALTE – Debreczeni team)
37 kg. Debreczeni Lilla (Békéscsabai JALTE – Debreczeni team)
42 kg. Nátor Petra (Békéscsabai JALTE – Debreczeni team)
GYERMEK KOROSZTÁLY
18 kg. Gróf Nándor Zalán (Békéscsabai JALTE – Debreczeni team)
27 kg. Griecs Ábel (Békéscsabai JALTE – Debreczeni team)
30 kg. Gajdács János (Békéscsabai JALTE – Debreczeni team)
+36 kg.
Nátor Dániel (Békéscsabai JALTE – Debreczeni team)
Lakos Zente (Békéscsabai JALTE – Debreczeni team)
- 24 kg. Born Heidi (Békéscsabai JALTE – Debreczeni team)
+36 kg. Nagy Nóra (Békéscsabai JALTE – Debreczeni team)
LIGHT-CONTACT szabályrendszer
- Kadet 2 (Ifjúsági) korosztály
- 32 kg. Farkas Bianka (Békéscsabai JALTE – Debreczeni team
Jancsó Csenge (Békéscsabai JALTE – Debreczeni team)
- 46 kg. Debreczeni Frida (Békéscsabai JALTE – Debreczeni team)
50 kg. Németi Maya (Hegyesi Kick-boksz SE Füzesgyarmat)
- KICK-LIGHT szabályrendszer
- Kadet 2 (Ifjúsági) korosztály
- 69 kg. Tóth Lajos (Barátság SE Battonya)
50 kg. Németi Maya (Hegyesi Kick-boksz SE Füzesgyarmat)
- 32 kg. Farkas Bianka (Békéscsabai JALTE – Debreczeni team
Jancsó Csenge (Békéscsabai JALTE – Debreczeni team)
46 kg. Debreczeni Frida (Békéscsabai JALTE – Debreczeni team)
50 kg. Németi Maya (Hegyesi Kick-boksz SE Füzesgyarmat)
55 kg. Téglás Adrienn (Barátság SE Battonya)
- FORMAGYAKORLAT szabályrendszer
- Kreatív puszta kezes
Junior korosztály
Bak Ágnes Panna (Hegyesi Kick-boksz SE Füzesgyarmat)
- Gyermek korosztály
Szemenyei Máté Bence (Contact K.T.H.E. Orosháza)
- Kreatív fegyveres
Gyermek korosztály
Szemenyei Máté Bence (Contact K.T.H.E. Orosháza)
- Zenés pusztakezes
Junior korosztály
Bak Ágnes Panna (Hegyesi Kick-boksz SE Füzesgyarmat)
- Gyermek korosztály
Szemenyei Máté Bence (Contact K.T.H.E. Orosháza)
- Zenés fegyveres
Gyermek korosztály
Szemenyei Máté Bence (Contact K.T.H.E. Orosháza)
