szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

19°
+28
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
kick-box

44 perce

Kezdődik az év versenye, az utánpótlás kick-box Eb

Címkék#kick#Békéscsabai JALTE#kondorosi#verseny#box#junior

A hosszú, az egész nyarat felölelő felkészülési időszak után a célegyenesbe fordultak a magyarországi utánpótlás korú kick-box versenyzők Európa-bajnokság felé vezető útja. A hétvégén ugyanis az olaszországi tengerparti üdülővárosban, Jesolóban megkezdődik a WAKO Utánpótlás kick-box kontinensbajnokság.

Gajdács Pál

A junior, kadet és gyermek korosztályt felvonultató utánpótlás kick-box Európa-bajnokságon 41 ország 1854 indulója 2404 nevezéssel vesz részt. A magyar válogatott a már megszokott nagy létszámban – 181 versenyző 286 nevezéssel – indul el az év legjelentősebb utánpótlás kick-box versenyén. A közel kétszáz fős válogatottban jelentős számban találjuk meg a Békés Megyei Harcművész Szövetséghez tartozó klubok harcosait. A legtöbben a Békéscsabai JALTE-Debreczeni team csapatából vívták ki a csapatba kerülést. 

kick-box
A Békéscsabai JALTE–Debreczeni team népes kick-box csapata
Fotó: BMHSZ

Nagyon kemény párharcok várnak a Békés vármegyei kick-box versenyzőkre

Mint Debreceni Dezső, a JALTE-Debreczeni team vezetőedzője elmondta, nagyon erős mezőnyben, nagyon kemény verseny várható. Az idei Eb-n már biztosan megdől részvételi rekord. 

– A versenyzők nagyon sokat dolgoztak, mindent megtettek az eredményes szereplés érdekében. Az intenzív edzésmunka és néhány fiatalnál a fogyasztás miatt még látszik a fáradtság, de az Európa-bajnokság idejére valószínűleg hozni tudják a legjobb formájukat – mondta Debreczeni Dezső. A szakember nem szívesen tippel, de jó pár érmet vár a versenyzőitől, bár nagyon nagy veszteség, hogy az egyik legrutinosabb éremesélyes kick-boxs, Jancsó Lili térdműtéte miatt most nem tarthat a csapattal. 

A battonyai Barátság SE két versenyzője, a rutinosnak mondható Tóth Lajos és az újoncnak számító Téglás Adrienn is felkészült az Eb-re. Súlyproblémáik nincsenek, nagyon jól sikerült a felkészülés, a válogatott táborban is megfelelően dolgoztak. Jó szereplést vár el tőlük a klub vezetése, akiket Ráday Imre edző kísér majd el Olaszországba. 

A battonyai Barátág SE EB-re utazó különítménye Ráday Imre edzővel

A kondorosi Pesti Mirjam a nyáron táborból-táborba járt, ahogyan edzője, Litauszki László elmondta, a betervezett munkát jó minőségben elvégezték. Mirjam újoncként reménykedik a jó eredményben. 

A füzesgyarmati Németi Mayát nem kímélték a sérülések és betegségek. Edzője Gasparik Róbert azért reméli, hogy túlesve ezeken eredményesen tud a kontinensviadalon szerepelni. 

A Contact K.T.H.E. Orosháza formagyakorlatosai sem tétlenkedtek, mint Puravecz Péter formagyakorlat szövetségi kapitány és egyben edző elmondta, Szemenyei Máté Bence már rutinosnak számít és mind a négy kategóriában elindul. Bak Ágnes Panna, a Hegyesi KBSE Füzesgyarmat versenyzője biztatóan mutatta be gyakorlatait a hétvégi felnőtt országos bajnokságon, ami egyben már főpróbának a számított az Európa-bajnokságra. 

A magyar válogatott több részletben utazik ki a szombati csapatmérlegelésre. A sorsolást és a megnyitó ünnepséget vasárnap tartják, a versenyek hétfőn a zenés formagyakorlat versennyel kezdődik.

A népes versenybírói karban találjuk a mezőberényi Schaffer Katalint és a békéscsabai Koczka Andrást is. S ismerve a leglelkesebb szurkolókat, a szülőket, biztos népes és harsány csapat biztatja majd a magyar fiatalokat. 

A Békés vármegyei indulók 

POINT-FIGHTING SZABÁLYRENDSZER 

  • Junior korosztály
    57 kg. Gyeraj Ákos (Békéscsabai JALTE – Debreczeni team) 
    63 kg. Matuska Máté (Békéscsabai JALTE – Debreczeni team)
    69 kg. Csiernyik Zsombor (Békéscsabai JALTE – Debreczeni team)
    79 kg. Szák Péter (Békéscsabai JALTE – Debreczeni team)
    55 kg. Pesti Mirjam (Kondorosi Kick-boksz SE) 
    Kadet 2 (Ifjúsági) korosztály
  • 47 kg. Szikora Bence (Békéscsabai JALTE – Debreczeni team)
    52 kg. Breznay Nándor (Békéscsabai JALTE – Debreczeni team)
    63 kg. Petró Bálint (Békéscsabai JALTE – Debreczeni team)
  • 32 kg. Jancsó Csenge (Békéscsabai JALTE – Debreczeni team)
    Farkas Bianka (Békéscsabai JALTE – Debreczeni team
  • 46 kg. Debreczeni Frida (Békéscsabai JALTE – Debreczeni team)
    55 kg. Laurinyecz Emma (Békéscsabai JALTE – Debreczeni team)
    65 kg. Tóth Izabella (Békéscsabai JALTE – Debreczeni team)
    Kadet 1 (serdülő) korosztály
    28 kg. Peregi Botond (Békéscsabai JALTE – Debreczeni team)
    Antal Benjamin (Békéscsabai JALTE – Debreczeni team)
    42 kg. Szikora Gergő (Békéscsabai JALTE – Debreczeni team)
    Peregi Zétény (Békéscsabai JALTE – Debreczeni team)
  • 47 kg. Tóth Kevin (Békéscsabai JALTE – Debreczeni team)
    28 kg. Fábián Kira (Békéscsabai JALTE – Debreczeni team)
    37 kg. Debreczeni Lilla (Békéscsabai JALTE – Debreczeni team)
    42 kg. Nátor Petra (Békéscsabai JALTE – Debreczeni team)
    GYERMEK KOROSZTÁLY
    18 kg. Gróf Nándor Zalán (Békéscsabai JALTE – Debreczeni team)
    27 kg. Griecs Ábel (Békéscsabai JALTE – Debreczeni team)
    30 kg. Gajdács János (Békéscsabai JALTE – Debreczeni team)

    +36 kg.
    Nátor Dániel (Békéscsabai JALTE – Debreczeni team)
    Lakos Zente (Békéscsabai JALTE – Debreczeni team)
  • 24 kg. Born Heidi (Békéscsabai JALTE – Debreczeni team)
    +36 kg. Nagy Nóra (Békéscsabai JALTE – Debreczeni team)
    LIGHT-CONTACT szabályrendszer
  • Kadet 2 (Ifjúsági) korosztály
  • 32 kg. Farkas Bianka (Békéscsabai JALTE – Debreczeni team
    Jancsó Csenge (Békéscsabai JALTE – Debreczeni team)
  • 46 kg. Debreczeni Frida (Békéscsabai JALTE – Debreczeni team)
    50 kg. Németi Maya (Hegyesi Kick-boksz SE Füzesgyarmat)
  • KICK-LIGHT szabályrendszer
  • Kadet 2 (Ifjúsági) korosztály
  • 69 kg. Tóth Lajos (Barátság SE Battonya) 
    50 kg. Németi Maya (Hegyesi Kick-boksz SE Füzesgyarmat) 
  • 32 kg. Farkas Bianka (Békéscsabai JALTE – Debreczeni team
    Jancsó Csenge (Békéscsabai JALTE – Debreczeni team)
    46 kg. Debreczeni Frida (Békéscsabai JALTE – Debreczeni team)
    50 kg. Németi Maya (Hegyesi Kick-boksz SE Füzesgyarmat)
    55 kg. Téglás Adrienn (Barátság SE Battonya)
  • FORMAGYAKORLAT szabályrendszer
  • Kreatív puszta kezes
    Junior korosztály
    Bak Ágnes Panna (Hegyesi Kick-boksz SE Füzesgyarmat)
  • Gyermek korosztály
    Szemenyei Máté Bence (Contact K.T.H.E. Orosháza) 
  • Kreatív fegyveres
    Gyermek korosztály
    Szemenyei Máté Bence (Contact K.T.H.E. Orosháza) 
  • Zenés pusztakezes
    Junior korosztály
    Bak Ágnes Panna (Hegyesi Kick-boksz SE Füzesgyarmat)
  • Gyermek korosztály
    Szemenyei Máté Bence (Contact K.T.H.E. Orosháza) 
  • Zenés fegyveres 
    Gyermek korosztály
    Szemenyei Máté Bence (Contact K.T.H.E. Orosháza) 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu