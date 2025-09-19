szeptember 19., péntek

Kick-box

1 órája

Érem minden színben a vármegyeieknek minden színben az Eb-n

Címkék#ezüst#Jancsó Csenge#Szemenyei Máté Bence#arany#box

Nem végződött rosszul a Békés vármegyei versenyzőknek a csütörtöki nap Jesolóban. Az egy-egy arany-, ezüst-, és bronzérem mellett megnyugtató teljesítményeket láthattak az edzők és a szurkolók az utánpótlás kick-box Európa-bajnokságon.

Gajdács Pál

Formagyakorlatban Szemenyei Máté Bence ismét „éremgyűjtő napot” tartott, hiszen a creativ fegyveres formában begyűjtött egy ezüstérmet, és a gyermek csapat tagjaként ezüstöt, a serdülők között pedig aranyat szerzett, így fejezve be az utánpótlás kick-box Európa-bajnokságot. A Contact K.T.H.E. Orosháza reménysége az Eb korábbi szakaszában három ezüst-, és két bronzmedált érdemelt ki. 

kick-box
Jancsó Csenge (jobbra) két szabályrendszerben is bejutott a döntőbe és mindkettőben a csabai klubtárs Farkas Biankával találkozik Fotó: BMHSZ

Jancsó Csenge kick-lightban és light-contactban is döntős a kick-box Eb-n

Küzdelemben a gyermekek közt a magyar házidöntőn a békéscsabai JALTE-Debreczeni team fiatalja, Gróf Nándor szoros mérkőzésen, jó teljesítménnyel két ponttal maradt alul Kasuba-Tóth Erikkel (Halker Király Team Hungary) szemben, s lett ezüstérmes. A mérkőzés döntőhöz méltó színvonalon zajlott. 

A szintén a JALTE-Debreczeni team képviseletében a kadet 2 (ifjúsági) korosztályban tatamira lépő 32 kg-os Jancsó Csenge mind kick-light, mind light-contactban magabiztosan győzte le román ellenfelét. Az élet produkál furcsa dolgokat, hiszen a döntőben így mindhárom szabályrendszerben klubtársával, Farkas Biankával fog megküzdeni. Nem edzőmérkőzések lesznek, az biztos! 

A 46 kg-os Debreczeni Frida két szabályrendszerben is döntőt vívhat, miután kick-light-ban a spanyol Andrea Terres Martinezt, point-fightingben a szlovén Iva Rakanovicot győzte le magabiztosan. Soós Nándor (32 kg) nem bírt örmény ellenfelével, így az eredményhirdetéskor a dobogó harmadik fokára szólították fel. 

Pénteken sok minden eldől, hiszen elkezdődnek a döntők. A hat aranycsatában nyolc versenyző csap össze az Európa-bajnoki címért. Két súlycsoportban is házidöntőt vívnak, így két vármegyei arany már biztos.

Békés vármegyei helyezések. Formagyakorlat. Creativ fegyveres forma, gyermek korosztály: 2. Szemenyei Máté Bence (Contact K.T.H.E. Orosháza). Creativ Csapat gyermek: 2.  Magyarország, benne Szemenyei Máté Bence. Creativ Csapat Kadet 1: 1. Magyarország, benne Szemenyei Máté Bence. 

A pénteki program

Light-contact szabályrendszer

Kadet 2 (Ifjúsági) korosztály
32 kg. Farkas Bianka – Jancsó Csenge DÖNTŐ 2. sz. tatami 17. mérk.

Point fighting szabályrendszer 

Kadet 2 (Ifjúsági) korosztály
32 kg. Jancsó Csenge - Farkas Bianka DÖNTŐ 3. sz. tatami 4. mérk.
46 kg. Debreczeni Frida – Eilidh Moorehead (Nagy-Britannia) DÖNTŐ 3. sz. tatami 7. mérk.
65 kg. Tóth Izabella - Freya Drever (Nagy-Britannia) DÖNTŐ 4. sz. tatami 9. mérk.

Kadet 1 (serdülő) korosztály
42 kg. Szikora Gergő Mihály - Samuel Standing (Nagy-Britannia) DÖNTŐ 3. sz. tatami 17. mérk.
37 kg. Debreczeni Lilla - Nada Salahovic (Németország) DÖNTŐ 4. sz. tatami 20. mérk.

 

