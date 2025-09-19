Érem minden színben a vármegyeieknek minden színben az Eb-n

Formagyakorlatban Szemenyei Máté Bence ismét „éremgyűjtő napot” tartott, hiszen a creativ fegyveres formában begyűjtött egy ezüstérmet, és a gyermek csapat tagjaként ezüstöt, a serdülők között pedig aranyat szerzett, így fejezve be az utánpótlás kick-box Európa-bajnokságot. A Contact K.T.H.E. Orosháza reménysége az Eb korábbi szakaszában három ezüst-, és két bronzmedált érdemelt ki.

Jancsó Csenge (jobbra) két szabályrendszerben is bejutott a döntőbe és mindkettőben a csabai klubtárs Farkas Biankával találkozik Fotó: BMHSZ

Jancsó Csenge kick-lightban és light-contactban is döntős a kick-box Eb-n

Küzdelemben a gyermekek közt a magyar házidöntőn a békéscsabai JALTE-Debreczeni team fiatalja, Gróf Nándor szoros mérkőzésen, jó teljesítménnyel két ponttal maradt alul Kasuba-Tóth Erikkel (Halker Király Team Hungary) szemben, s lett ezüstérmes. A mérkőzés döntőhöz méltó színvonalon zajlott.

A szintén a JALTE-Debreczeni team képviseletében a kadet 2 (ifjúsági) korosztályban tatamira lépő 32 kg-os Jancsó Csenge mind kick-light, mind light-contactban magabiztosan győzte le román ellenfelét. Az élet produkál furcsa dolgokat, hiszen a döntőben így mindhárom szabályrendszerben klubtársával, Farkas Biankával fog megküzdeni. Nem edzőmérkőzések lesznek, az biztos!

A 46 kg-os Debreczeni Frida két szabályrendszerben is döntőt vívhat, miután kick-light-ban a spanyol Andrea Terres Martinezt, point-fightingben a szlovén Iva Rakanovicot győzte le magabiztosan. Soós Nándor (32 kg) nem bírt örmény ellenfelével, így az eredményhirdetéskor a dobogó harmadik fokára szólították fel.

Pénteken sok minden eldől, hiszen elkezdődnek a döntők. A hat aranycsatában nyolc versenyző csap össze az Európa-bajnoki címért. Két súlycsoportban is házidöntőt vívnak, így két vármegyei arany már biztos.

Békés vármegyei helyezések. Formagyakorlat. Creativ fegyveres forma, gyermek korosztály: 2. Szemenyei Máté Bence (Contact K.T.H.E. Orosháza). Creativ Csapat gyermek: 2. Magyarország, benne Szemenyei Máté Bence. Creativ Csapat Kadet 1: 1. Magyarország, benne Szemenyei Máté Bence.

A pénteki program

Light-contact szabályrendszer

Kadet 2 (Ifjúsági) korosztály

32 kg. Farkas Bianka – Jancsó Csenge DÖNTŐ 2. sz. tatami 17. mérk.