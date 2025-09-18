szeptember 18., csütörtök

Kick-box

51 perce

Hatan már döntősök az Eb-n

Hatan is bejutottak a döntőbe a viharsarki harcművészek közül Jesolóban. A három szabályrendszerben is versenyben lévő békéscsabai Debreczeni Frida light-contactban elveszített negyeddöntője után point-fightingben és kick-kightban is kiharcolta az elődöntőt az utánpótlás kick-box Európa-bajnokságon.

Gajdács Pál

Ahogy szűkül a mezőny létszáma, közeledve a döntőkhöz, úgy drukkolnak egyre többen a lelátókon, úgyhogy nem akármilyen a hangulat az utánpótlás kick-box Európa-bajnokság helyszínén. A küzdelmi versenyzők legtöbben a döntőbe jutásért küzdöttek, de akadtak, akiknek előbb a legjobb négy közé kellett beverekedni magukat. 

kick-box
Tóth Izabella öröme a döntőbe jutás után Opauszki Dávid edzővel és Debreczeni Dezső vezetőedzővel
Fotó: BMHSZ

Megszenvedtek a továbbjutásért a csabaiak a kick-box Eb-n

A Békés Megyei Harcművész Szövetséghez tartozó klubok versenyzői felemás napot zártak. Az elvesztett mérkőzések zömében reális eredmény született, így többen bronzérmesként fejezték a versenyt. Közéjük tartozott a kadett 2 (ifjúsági) korosztályban Peregi Botond, Antal Benjámin, Peregi Zétény, a gyermek korosztályban Griecs Ábel, Gajdács János, Nátor Dániel és Nagy Nóra is. 

Azok, akik ismét nyertek, gyakran emlékezetes győzelmeket arattak. Debreczeni Frida, aki kadet „kettőben” light-contact szabályrendszerben az első mérkőzésén a végén veszített a világbajnoki címet védő szlovén Vorsic ellen, valami hihetetlent produkált a point-fightingben a német Nour Elattar ellen. Az ellenfél a vége felé már öt ponttal vezetett, de a csabai lány hihetetlen akaraterővel lerohanta ellenfelét és 11 egységet elérve nyert, s bejutott a négy közé. Húga, Lilla egy szintén vesztett pozíciót megfordítva jutott döntőbe a serdülőknél. A 32 kilós lányok Jancsó Csenge és Farkas Bianka házi döntőt vívnak majd, vagyis ebben a súlycsoportban már biztosan lesz békéscsabai világbajnok. Szintén az ifiknél point-fighting-ben induló Tóth Izabella fölényesen nyerve jutott döntőbe. Annál nehezebb küzdelemben nyert egy ponttal Szikora Gergő Mihály bolgár ellenfelével szemben (6:5). 

A formagyakorlatosoknál a Creativ pusztakezesben a füzesgyarmati Bak Ágnes Panna 4. lett a junioroknál, a gyermek gyermek korosztályban az orosházi Szemenyei Máté Bence ezüstérmes. Utóbbi a már megszerzett két bronz mellé a harmadik ezüstjét érdemelte ki az Eb-n. 

A csütörtöki versenynapon a szép éremkollekciót begyűjtő formagyakorlatos Szemenyei Máté Bence ismét bemutathatja gyakorlatát. A legkisebbeknél egy döntő is lesz, Gróf Nándor magyar ellenfelet próbál legyőzni. Jancsó Csenge, Debreczeni Frida, Soós Nándor pedig a döntőbe jutásért vívnak majd. 

 

