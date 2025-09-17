Kibabráltak az „apróvadak” a szarvasi lövővel

Az idei hunter field target Európa-bajnokságnak a csehországi Vacenovice adott otthont a napokban. A kétnapos versenyen naponta 40 célt kellett meglőni. A 150 indulóból rekordszámú 23 magyar versenyző lépett lőállásba.

A pálya sűrű erdőben kezdődött, majd ritkább, bokrosabb területen folytatódott, végül nyílt terepen, gyepen végződött. A szél mindkét napon egyre erősebben fújt és az iránya is változott.

– Nem ment jól a versenyzés, volt amikor a szelet nem tudtam jól kiszámítani és volt amikor a céltávolságokat nem saccoltam meg jól – számolt be Sutyinszki István. – Az első nap 29 pontot értem el, a másodikon csak 26-ot. Ezzel összesítésben a 41. helyet értem el. Legalább a legnehezebb álló és térdelő célokból szinte mindet lelőttem.

A magyar válogatott a 4. helyen végzett.