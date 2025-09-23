47 perce
NB I..-es ellenfelet fogadnak a békésiek
A Magyar Kézilabda Szövetségben kisorsolták a férfi Magyar Kupa harmadik fordulójának párharcait. A procedúrán a Békési FKC együttese is érdekelt volt, amely az NB II.-es Újkígyós búcsúztatásával lépett túl a második körön.
Varsandán Áronéknak tavaly sikerült a bravúr, miért ne jöhetne ez össze most is. Fotó: Gazsó János
A sorsolás úgy hozta, hogy az elmúlt évhez hasonlóan NB I.-es csapat került az útjukba. Egy éve a PLER Budapest együttesét fogadták és győzték le Cifra Tibor tanítványai, most pedig a Gyöngyöst kapták ellenfélként. Mivel a mérkőzés lejátszására meglehetősen szűkös időkeret áll rendelkezésre, a két klub vezetői nyomban megállapodtak az összecsapás időpontjáról, melyet szeptember 29-én, hétfőn 18 órától játszanak le.