Kézilabda

1 órája

Két volt békéscsabai a válogatott keretben

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány kihirdette a magyar női kézilabda-válogatott 35 fős bő keretét a november 26. és december 14. között Hollandiában és Németországban sorra kerülő világbajnokság előtt.

Gajdács Pál

A magyar szövetség honlapjának pénteki beszámolója alapján ebből a névsorból kerül majd ki az a 18 kézilabdázó, akik részt vehetnek a világbajnokságon. 

Kukely Anna is ott van a a válogatott bő keretében
Fotó: Fotó: Kovács Anikó/MKSZ

A keretben két békéscsabai kötődésű játékos is szerepel. A jelenleg a Mosonmagyaróvári KC-ban játszó irányító, az ifjúsági- és junior Európa-bajnok, junior világbajnoki ezüstérmes Kukely Anna és a 2008 és 2020 között szintén az Előre NKSE-ben kézilabdázó jobbszélső, Kovács Anett (MOL Esztergom). 

A magyar válogatott október 16-án Törökország ellen Nagykanizsán kezdi meg az Európa Kupát, majd három nap múlva Prágában Csehország ellen folytatja a sorozatot.

A magyarok ellenfele a vébén november 27-én Szenegál, 29-én Irán, december 1-én pedig Svájc lesz 's-Hertogenbosch-ban.

 

 

