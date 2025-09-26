Két volt békéscsabai a válogatott keretben

A magyar szövetség honlapjának pénteki beszámolója alapján ebből a névsorból kerül majd ki az a 18 kézilabdázó, akik részt vehetnek a világbajnokságon.

Kukely Anna is ott van a a válogatott bő keretében

Fotó: Fotó: Kovács Anikó/MKSZ

A keretben két békéscsabai kötődésű játékos is szerepel. A jelenleg a Mosonmagyaróvári KC-ban játszó irányító, az ifjúsági- és junior Európa-bajnok, junior világbajnoki ezüstérmes Kukely Anna és a 2008 és 2020 között szintén az Előre NKSE-ben kézilabdázó jobbszélső, Kovács Anett (MOL Esztergom).

A magyar válogatott október 16-án Törökország ellen Nagykanizsán kezdi meg az Európa Kupát, majd három nap múlva Prágában Csehország ellen folytatja a sorozatot.

A magyarok ellenfele a vébén november 27-én Szenegál, 29-én Irán, december 1-én pedig Svájc lesz 's-Hertogenbosch-ban.