Röplabda

2 órája

Két győzelemmel rajtolt a BRSE U20-as csapata

#csapat#Békéscsabai RSE#u20#röplabda

Útjára indult több korosztályos bajnokság, a Békéscsabai RSE U20-as I. osztályú csapata pedig remek teljesítménnyel kezdte meg a szezont.

Gajdács Pál

A budapesti fordulóban a Szent Benedek Röplabda Akadémia és a Budaörs ellen is 3:1-re győzött a Toma Sándor irányította BRSE Fehér csapata. 

A BRSE Fehér U20-as I. osztályú csapata Fotó: BRSE

Eredmények: Szent Benedek RA–BRSE Fehér 1:3 (-17, -18, 21, -22); BRSE Fehér–BDSE 3:1 (-17, 15, 5, 13)

A BRSE csapata: Tóth Szonja Szófia, Szalay Szonja, Kollár Kamilla, Arányi Alexandra, Mészáros Nóra, Ilonka-Kalla Sára, Liker Boglárka, Solti Nóra, Eged Karolina, Hermeczi Bernadett, Fodróczy Blanka, Kocsondi Sára, Matvon Anna.

 

 

