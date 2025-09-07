Békéscsabán osztották ki az ob-érmeket - galériával

A tizenhárom korcsoport mezőnye ezúttal is az 1000 méter hosszú lezárt körpályán (Széchenyi utca – Gőzmalom tér – Kis Ernő utca – Kossuth tér – Széchenyi utca) fogyasztotta a köröket. A kritérium szabályok szerint, minden gyorsasági hajrá első négy helyezettje 5, 3, 2, 1, a körelőnyt elért versenyző plusz 20 pontot kapott.

Ha szeptember, akkor kritérium országos bajnokság Békéscsabán. A mezőny az evangélikus templom melletti fordulónál Fotó: Bencsik Ádám

A látványos futamok után az 1-3. helyezettek az érmek mellett az U19, az U23, a Férfi Elit, valamint a WU19 és Női Elit kategóriák legjobbjai magyar bajnoki mezt is átvehették a díjátadókon.

Békéscsaba immár nyolcadik alkalommal rendezhette meg a rangos viadalt.