Kerékpársport

1 órája

Békéscsabán osztották ki az ob-érmeket - galériával

Címkék#gyorsasági#WU19#sport#kerékpár#kritérium bajnokság

Ahogy az előző években, úgy idén is Békéscsabán osztották ki az érmeket a kritérium országos bajnokságon. A szombaton a belvárosban megrendezett versenyen tizenhárom korcsoportban versenyeztek a honi legjobb kerékpárosok.

Gajdács Pál

A tizenhárom korcsoport mezőnye ezúttal is az 1000 méter hosszú lezárt körpályán (Széchenyi utca – Gőzmalom tér – Kis Ernő utca – Kossuth tér – Széchenyi utca) fogyasztotta a köröket. A kritérium szabályok szerint, minden gyorsasági hajrá első négy helyezettje 5, 3, 2, 1, a körelőnyt elért versenyző plusz 20 pontot kapott. 

Ha szeptember, akkor kritérium országos bajnokság Békéscsabán. A mezőny az evangélikus templom melletti fordulónál Fotó: Bencsik Ádám

A látványos futamok után az 1-3. helyezettek az érmek mellett az U19, az U23, a Férfi Elit, valamint a WU19 és Női Elit kategóriák legjobbjai magyar bajnoki mezt is átvehették a díjátadókon. 

Békéscsaba immár nyolcadik alkalommal rendezhette meg a rangos viadalt. 

Kritérium országos bajnokság Békéscsabán

Fotók: Bencsik Ádám

 

 

 

