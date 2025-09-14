szeptember 14., vasárnap

Vitorlázás

1 órája

Messzire vitte az alföldi szél a Kékszalagon az újkígyósi sikercsapatot

Címkék#újkígyósi#Kékszalagon#bajnokság#hajó

Négy évvel ezelőtt egy BAHART figyelő hajóról nézte a Balatonon a Kékszalagot, s megfogadta, hogy jövőre hajón lesz ott Európa legnagyobb tókerülő vitorlásversenyén. Marossy László Géza az Alföldről indult el majdnem színtiszta újkígyósi csapatával, hogy rendszeresen megmérettessen többek között a Kékszalag versenyen és az országos bajnokságon is, melyen idén címet védtek.

Gajdács Pál

Marossy László Géza Keszthelyen, a Pannon Agrártudományi Egyetem Keszthelyi Georgikon Mezőgazdaságtudományi Karán szerzett okleveles gazdasági agrármérnöki diplomát. Ekkor, vagyis a ’90-es évek második felében ismerkedett meg közelebbről is a vitorlázással, amikor a barátai elhívták a Balatonra. Ezután hosszú kihagyás, majd 2020-ban jött a Kékszalag-élmény. 

Kékszalag
A dobogó tetején a Kékszalag után az országos bajnokságon is remeklő csapat, balról: Marossy László Géza, Géczi Rudolf, Marossy Tamás László, Andor Szilárd. A képről hiányzik: ifj. Scholtz Imre

Megálmodta, valóra vált, indulhatott a Kékszalagon

– Megjegyeztem, hogy én jövőre hajón leszek a Kékszalagon! – emlékezett.

S úgy is lett: 2021-ben vásárolt egy 7 méteres kishajót, majd három éve Géczi Rudolffal megvették a Sunset névre hallgató hajót és elkezdték a versenyzést.  Nem is rossz eredményekkel, hiszen az MVSZ Nagyhajós Országos bajnokság Regina osztályában a negyedik helyet szerezték meg. 

A kétszeres magyar bajnok Sunset

A tavalyi év pedig már egészen fantasztikusan alakult, hiszen a Regina osztályban megnyerték az országos bajnokságot, a csapatukban három újkígyósival, Marossy László Gézával Géczi Rudolffal és Andor Szilárddal, kiegészülve a Ninja Warrior Hungary versenyen győztes Bakos Bencével. A csapat megnyerte taktikusnak az ismert hajóépítő család tagját, a vitorlázóberkekben ismert ifj. Scholtz Imrét. 

– A neve olyan a balatoni hajógyártásban, mint a Volkswagen az autógyártásban. Mintegy háromszáz hajót gyártottak a Balatonra. Róla tudni kell, hogy idén négy osztályban is indult taktikusként, olyanban is, ahol tényleg nagyon jól csengő nevek versenyeztek. A négy osztályból, ahol ő szerepet vállalt, háromban is aranyérmet nyert. Az utóbbi két évben a tizenháromszoros Kékszalag-győztes Litkey Farkas katamaránján is ebben a minőségében dolgozott a Kékszalagon. A hajónak kell egy jó taktikus, s ő az: minden tanácsát fegyelemmel, alázattal fogadtuk el – mutatta be a kapitányt Marossy László Géza.

A Sunset előző tulajdonosa – aki jó gazdája volt – úgy jellemezte, hogy esélyes akár a bajnoki győzelemre is. Nos, ehhez kellett persze egy jó legénység, amely aztán el is kezdte nyerni a versenyeket. 

– A hajónak fele-fele arányban vagyunk tulajdonosai Géczi Rudolf barátommal, aki a kormányosi pozíciót vitte. A csapatból a legrégebben a szintén újkígyósi Andor Szilárd ismerkedett meg a vitorlázás rejtelmeivel, akit még édesapja – szinte gyerekként – a BKV Előréhez íratott be, ott sajátította el a legfontosabb fortélyokat. 

A bajnoki trófea

Marossy László Géza elmondta, hogy ötven éves és soha nem gondolta volna, hogy egyszer valamilyen sportágban magyar bajnokságot nyer. 

– Már a tavalyi ob-győzelmünk is óriási sportélményt jelentett, el is pityeregtük magunkat. 

Idén az ob előtt három versenyen is elindultak, ott voltak a Kékszalagon is, ahol nagyot javítottak az addigi legjobb idejükön. 

 Addig huszonnégy óra volt a rekordunk a Kékszalagon, ahol tudni kell, hogy negyvennyolc óra a limit. Idén minden osztályban minden rekord megdőlt, mert kifújt, egyirányú volt a szél és szinte egy-két manőverrel végig lehetett menni. Mi idén tíz órát javítottunk a saját csúcsunkon. Nem hinném, hogy ezt valaha felülmúljuk!

A légvonalban mintegy 155-160 kilométeres versenyen a Fifty-Fifty – egy kétárbócos magyar fejlesztésű katamarán – 4 óra 34 perces idővel megdöntötte a saját maga által 2023-ban felállított 5 óra 3 perc 56 másodperces rekordot.

A tókerülő vitorlásverseny honlapján közzétett tájékoztatás szerint idén 479 hajó állt rajthoz 29 hajóosztályban és nyolc értékelési csoportban. A mezőnyben 2419 versenyző szerepelt, 31 rajtengedélyes és 21 külföldi versenyző nevezett. A versenyt megelőző hatalmas vihar miatt mintegy 50 hajó sérült meg és maradt távol.

Következett ezután augusztusban az országos bajnokság, amit izgalmas körülmények között, kiélezett verseny végén sikerült megnyerniük. 

– Nehezen indult a verseny, de amikor megnyertünk egy futamot, úgy éreztük, hogy visszajöttünk a játékba. Szombaton a második helyen álltunk, úgy gondoltuk, hogy már nem csúszhatunk le a dobogóról. Vasárnap délután két futamot rendeztek, az elsőt megnyertük, a másodikon másodikok lettünk. Innentől kezdve nincs más hátra, mint hogy jövőre is folytassuk a tavaly megkezdett fantasztikus sorozatunkat! – tekintett már előre Marossy László Géza.

A kormányos Géczi Rudolf a verseny után így nyilatkozott: 

– Egy-egy pontok döntöttek az első három hely kimeneteléről, igazán kiváló csapatok versenyeznek a Regina osztályban. Alföldi gyerekekként még jó pár évtized vízen töltött idő kéne, hogy kijelenthessük, már majdnem tudunk vitorlázni. A legifjabbnak közülünk még van rá esélye és lehet eléri célját a sport űzése – mondta az Alsóörsi Marina Vitorlás Klub közösségi oldalán célozva a csapatba idén csatlakozó Marossy Tamás Lászlóra.

Az idei bajnokcsapat tagjai 

Géczi Rudolf kormányos, ifj. Scholtz Imre taktikus, Marossy László Géza, Marossy Tamás László és Andor Szilárd legénység. 

Amit a Sunset hajóról tudni kell 

A Sunset (Naplemente) egy 10 méter hosszú, 3,5 méter széles hajó, melynek maximum hat fő lehet a legénysége.

A hajónak háromféle vitorlája van: 

  • génua, egy nagyvitorla, egy úgynevezett 
  • grósz-, és egy 
  • spinakkervitorla, 

ez utóbbi az, ami előremegy és szép is, amikor hátszeles szakaszon használjuk. A Sunset névre hallgató vitorlásunkkal tavaly még túravitorlával indultunk, idén pedig már felszereltük versenyvitorlával – írta le a hajót az immáron kétszeres ob-győztes Marossy Géza László.

Régóta szíve csücske a charolais

Az agrármérnök Marossy László Géza elnökségi tagja a Magyar Charolais Tenyésztők Egyesületének. Újkígyósi családi vállalkozása 2020-ban kapta meg a francia származású charloais húsmarhafajta törzstenyészeti státuszát. 

– A Charolais fajta régóta a szívem csücske, hosszú évekig csodáltam az Alföldi Állattenyésztési Napokon – mondta a tenyésztő.

 

 

