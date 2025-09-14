Messzire vitte az alföldi szél a Kékszalagon az újkígyósi sikercsapatot

Marossy László Géza Keszthelyen, a Pannon Agrártudományi Egyetem Keszthelyi Georgikon Mezőgazdaságtudományi Karán szerzett okleveles gazdasági agrármérnöki diplomát. Ekkor, vagyis a ’90-es évek második felében ismerkedett meg közelebbről is a vitorlázással, amikor a barátai elhívták a Balatonra. Ezután hosszú kihagyás, majd 2020-ban jött a Kékszalag-élmény.

A dobogó tetején a Kékszalag után az országos bajnokságon is remeklő csapat, balról: Marossy László Géza, Géczi Rudolf, Marossy Tamás László, Andor Szilárd. A képről hiányzik: ifj. Scholtz Imre

Megálmodta, valóra vált, indulhatott a Kékszalagon

– Megjegyeztem, hogy én jövőre hajón leszek a Kékszalagon! – emlékezett.

S úgy is lett: 2021-ben vásárolt egy 7 méteres kishajót, majd három éve Géczi Rudolffal megvették a Sunset névre hallgató hajót és elkezdték a versenyzést. Nem is rossz eredményekkel, hiszen az MVSZ Nagyhajós Országos bajnokság Regina osztályában a negyedik helyet szerezték meg.

A kétszeres magyar bajnok Sunset

A tavalyi év pedig már egészen fantasztikusan alakult, hiszen a Regina osztályban megnyerték az országos bajnokságot, a csapatukban három újkígyósival, Marossy László Gézával Géczi Rudolffal és Andor Szilárddal, kiegészülve a Ninja Warrior Hungary versenyen győztes Bakos Bencével. A csapat megnyerte taktikusnak az ismert hajóépítő család tagját, a vitorlázóberkekben ismert ifj. Scholtz Imrét.

– A neve olyan a balatoni hajógyártásban, mint a Volkswagen az autógyártásban. Mintegy háromszáz hajót gyártottak a Balatonra. Róla tudni kell, hogy idén négy osztályban is indult taktikusként, olyanban is, ahol tényleg nagyon jól csengő nevek versenyeztek. A négy osztályból, ahol ő szerepet vállalt, háromban is aranyérmet nyert. Az utóbbi két évben a tizenháromszoros Kékszalag-győztes Litkey Farkas katamaránján is ebben a minőségében dolgozott a Kékszalagon. A hajónak kell egy jó taktikus, s ő az: minden tanácsát fegyelemmel, alázattal fogadtuk el – mutatta be a kapitányt Marossy László Géza.

A Sunset előző tulajdonosa – aki jó gazdája volt – úgy jellemezte, hogy esélyes akár a bajnoki győzelemre is. Nos, ehhez kellett persze egy jó legénység, amely aztán el is kezdte nyerni a versenyeket.

– A hajónak fele-fele arányban vagyunk tulajdonosai Géczi Rudolf barátommal, aki a kormányosi pozíciót vitte. A csapatból a legrégebben a szintén újkígyósi Andor Szilárd ismerkedett meg a vitorlázás rejtelmeivel, akit még édesapja – szinte gyerekként – a BKV Előréhez íratott be, ott sajátította el a legfontosabb fortélyokat.