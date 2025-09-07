szeptember 7., vasárnap

Atlétika

26 perce

Karsai Gábor országos bajnok félmaratonon

Címkék#országos bajnokság#Karsai Gábor#atlétika#félmaraton#sport

Karsai Gábor nyerte a vasárnapi Budapest Félmaraton keretében megrendezett országos bajnokságot és a férfiak abszolút versenyét is.

Gajdács Pál

A minden idők legnagyobb magyarországi félmaratomi versenyén, a 20 ezer futót felvonultató 40. WizzAir Budapest Félmaraton elnevezésű verseny honlapja szerint a tavaly viadalon 5. helyen záró békéscsabai Karsai az 1:04:02 órás egyéni csúcsot jelentő idővel tudta le a távot. 

Karsai Gábor (elöl) szenzációs formában futott a 40. WizzAir Budapest Félmaratonon Archív fotó

– Végig kiélezett csata volt köztem és Ádám között, a Szabadság hídról jobban jöttem le, mint ő, ez adott egy löketet mentálisan is, hogy jobban bírjam a végét – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak Karsai Gábor. 

Megszokott kép: Karsai Gábor a dobogó tetején

– Csodálatosan futott Gábor! A tizenhetedik kilométerig Lomb Ádám vezetett, de aztán Gábor „odalépett” és elhúzott, végül az utánpótlás korosztály mellett a felnőttek között is országos bajnok lett – mondta Karsai edzője, Tóth Sándor.

 

 

