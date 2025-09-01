szeptember 1., hétfő

Labdarúgás

1 órája

Jövő szombaton rendezik az Előre–Nyíregyháza kupameccset

Címkék#csapat#Előre 1912#kupameccs

Végleges a Békéscsaba 1912 Előre–Nyíregyháza Spartacus FC Magyar Kupa 3. fordulójában soron következő mérkőzés időpontja, amelyre szeptember 13-án, szombaton, 18 órakor kerül sor a Kórház utcai Stadionban – írta honlapján a Békéscsaba 1912 Előre.

Gajdács Pál

A sorsolást követően azonnal megkezdődött az egyeztetés az ellenféllel, illetve a többi békéscsabai klubbal is, hogy lehetőség szerint mindenki számára megfelelő és elérhető időpontban kerüljön megrendezésre a találkozó. Mivel a Tappe-Békéscsabai Előre NKSE női kézilabda csapatának Gárdony-Pázmánd NKK elleni hazai találkozója is éppen ebben az időpontban kezdődött volna, ezért a két klub egyeztetéseinek köszönhetően a kézilabda mérkőzés kezdési időpontját 16 órára előre hozták. 

A lila-fehérek jövő szombaton csatáznak az NB I.-es Nyíregyházával a Magyar Kupában Fotó: Kiss Zoltán

 

 

