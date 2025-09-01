1 órája
Jövő szombaton rendezik az Előre–Nyíregyháza kupameccset
Végleges a Békéscsaba 1912 Előre–Nyíregyháza Spartacus FC Magyar Kupa 3. fordulójában soron következő mérkőzés időpontja, amelyre szeptember 13-án, szombaton, 18 órakor kerül sor a Kórház utcai Stadionban – írta honlapján a Békéscsaba 1912 Előre.
A sorsolást követően azonnal megkezdődött az egyeztetés az ellenféllel, illetve a többi békéscsabai klubbal is, hogy lehetőség szerint mindenki számára megfelelő és elérhető időpontban kerüljön megrendezésre a találkozó. Mivel a Tappe-Békéscsabai Előre NKSE női kézilabda csapatának Gárdony-Pázmánd NKK elleni hazai találkozója is éppen ebben az időpontban kezdődött volna, ezért a két klub egyeztetéseinek köszönhetően a kézilabda mérkőzés kezdési időpontját 16 órára előre hozták.
