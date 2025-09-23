1 órája
Jótékonysági licitet indít az Előre
A Békéscsaba 1912 Előre és a Szurkolók az állatokért békéscsabai szervezete közös jótékonysági licitálást indít.
Árverésre bocsájtják az Előre egykori kiváló futballistája, Fabulya György 4-es számú, eredeti, úgynevezett Blacky mezét.
A második licit tárgya: a Békéscsaba 1912 Előre 2025–2026-os NB II.-es csapata tagjainak aláírásával ellátott Saller márkájú mez.
A befolyt összeg felét a Floridában élő Ónodi Henrietta olimpiai, világ- és Európa-bajnok tornásznő felépülésére fordítják, a másik felét pedig Acsai Anita kunágotai állatvédő- és állatmentőnek adományozzák, aki igen szerény körülmények között él.
Az induló licit mindkét mez esetében: 30 ezer forint, a licitlépcső: ezer forint, vagy ennek a többszöröse. A licit vége egységesen 2025. szeptember 29., hétfő, déli 12 óra.
A klub és szurkolók is bíznak benne, hogy a közös kezdeményezés további felajánlásokkal is párosul, amelyek mindkét kedvezményezett életminőségének javulásához járulhat majd hozzá.
