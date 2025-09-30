Idő előtt elfogytak a sámsoniak

A jaminai fiatalok gyorsaságát és kreativitását a telekiek nem tudták lekövetni, akik az első félidőben hatszor, utána pedig még kétszer kapituláltak.

A jaminai fiatalok felszabadult, gólerős játékot mutattak be a telekiek ellen. Fotó: Kiss Zoltán

Kevermesen a sámsoniak eleve létszámhiányosan álltak ki, utána pedig hét fő alá fogyatkoztak. Vésztőn nem is játszottak, mert a Kötegyán nem tudott kiállni az éllovas ellen. Mutatjuk a harmadosztály hétvégi összefoglalóját.

Északi csoport

Bucsa SE–Mezőmegyer SE II. 4–2 (2–1)

Vármegyei III. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Bucsa, 50 néző. Vezette: Gombkötő László.

Bucsa: Rácz – Tóth K., Kulik Cs., Sántha (Lengyel), Molnár D., Jász (Varga S.), Pap S., Kovács N. (Molnár Zs.), Juhos (Pádár), Szujó J., Tasi T. (Nagy F.). Játékos-edző: Nagy Ferenc.

Mezőmegyer II.: Huszti – Tóth D., Andó (Fabulya), Egeresi (Kolláth), Frisnyicz (Megyeri), Botlik, Bozó, Sárvári, Kohut, Rajeczki (Kovács M.), Csontos (Szalkai). Játékos-edző: Laurinyecz Mihály.

Gólszerző: Kovács N. (11.), Molnár D. (33.), Pap S. (77.), Tasi T. (81.), ill. Tóth D. (16.), Csontos (75.).

Nagy Ferenc: – Ezúttal fejben nagyon összeszedettek voltunk, azt is elviseltük, hogy az ellenfél kétszer egyenlített. Helyenként szépen játszottunk, és most a labda is jókor és jó felé „csúszott le”.

Laurinyecz Mihály: – Amíg a helyzetkihasználáson nem tudunk javítani, addig minden pontért meg kell szenvednünk. A játékvezetés nem volt a topon egyik fél szemszögéből sem.

Kamuti SK–Zsadányi KSE 0–1 (0–0)

Kamut, 50 néző. Vezette: Steigler Ádám.

Kamut: Viczián N. – Gilik, Viczián B., Dananaj (Knapp B.), Jakusovszki (Mező), Szabó Gy., Szalkai, Szarvas, Fulajtár, Radics. Edző: Gál András.

Zsadány: Csizmadia S. – Kiss B., Baksai, Fürj, Komódi B., Szőrös Á. (Bakó A.), Szabó Dániel, Cseke, Ruzsa, Komódi P., Kollár Z. (Csongrádi). Edző: id. Csizmadia Sándor.

Gólszerző: Komódi B. (47.). Kiállítva: Cseke (85. – második sárga lap).

Gál András: – Ha másnap reggelig játszunk sem találunk be. Gratulálok a vendégeknek!

Id. Csizmadia Sándor: – Nehéz mérkőzésre számítottunk, ez így is történt. A félidőben azt mondtam, aki az első gólt szerzi, azé lesz a három pont. Ezt mi értük el, az előnyt végéig meg tudtuk tartani nem kis erőfeszítések árán. Gratulálok a srácoknak!