Labdarúgás - Vármegyei III. osztály

1 órája

Idő előtt elfogytak a sámsoniak

Címkék#Vármegyei III#edzői nyilatkozatok#labdarúgás#összefoglaló#meccsek

Az Északi csoportban a vendégcsapatok, a déliben a hazaiak voltak sikeresebbek a vármegyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság negyedik játéknapján. A legtermékenyebbnek a kevermesi és a jaminai támadók bizonyultak. Előbbiek számára 54 perc is elég volt, hogy tízszer megzörgessék a sámsoniak hálóját.

Bakulya Mihály

A jaminai fiatalok gyorsaságát és kreativitását a telekiek nem tudták lekövetni, akik az első félidőben hatszor, utána pedig még kétszer kapituláltak. 

jaminai; labdarúgás; telekgerendás
A jaminai fiatalok felszabadult, gólerős játékot mutattak be a telekiek ellen. Fotó: Kiss Zoltán

Kevermesen a sámsoniak eleve létszámhiányosan álltak ki, utána pedig hét fő alá fogyatkoztak. Vésztőn nem is játszottak, mert a Kötegyán nem tudott kiállni az éllovas ellen. Mutatjuk a harmadosztály hétvégi összefoglalóját.

Északi csoport
Bucsa SE–Mezőmegyer SE II. 4–2 (2–1)

Vármegyei III. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Bucsa, 50 néző. Vezette: Gombkötő László.
Bucsa: Rácz – Tóth K., Kulik Cs., Sántha (Lengyel), Molnár D., Jász (Varga S.), Pap S., Kovács N. (Molnár Zs.), Juhos (Pádár), Szujó J., Tasi T. (Nagy F.). Játékos-edző: Nagy Ferenc.
Mezőmegyer II.: Huszti – Tóth D., Andó (Fabulya), Egeresi (Kolláth), Frisnyicz (Megyeri), Botlik, Bozó, Sárvári, Kohut, Rajeczki (Kovács M.), Csontos (Szalkai). Játékos-edző: Laurinyecz Mihály.
Gólszerző: Kovács N. (11.), Molnár D. (33.), Pap S. (77.), Tasi T. (81.), ill. Tóth D. (16.), Csontos (75.).
Nagy Ferenc: – Ezúttal fejben nagyon összeszedettek voltunk, azt is elviseltük, hogy az ellenfél kétszer egyenlített. Helyenként szépen játszottunk, és most a labda is jókor és jó felé „csúszott le”.
Laurinyecz Mihály: – Amíg a helyzetkihasználáson nem tudunk javítani, addig minden pontért meg kell szenvednünk. A játékvezetés nem volt a topon egyik fél szemszögéből sem.

Kamuti SK–Zsadányi KSE 0–1 (0–0)

Kamut, 50 néző. Vezette: Steigler Ádám.
Kamut: Viczián N. – Gilik, Viczián B., Dananaj (Knapp B.), Jakusovszki (Mező), Szabó Gy., Szalkai, Szarvas, Fulajtár, Radics. Edző: Gál András.
Zsadány: Csizmadia S. – Kiss B., Baksai, Fürj, Komódi B., Szőrös Á. (Bakó A.), Szabó Dániel, Cseke, Ruzsa, Komódi P., Kollár Z. (Csongrádi). Edző: id. Csizmadia Sándor.
Gólszerző: Komódi B. (47.). Kiállítva: Cseke (85. – második sárga lap).
Gál András: – Ha másnap reggelig játszunk sem találunk be. Gratulálok a vendégeknek!
Id. Csizmadia Sándor: – Nehéz mérkőzésre számítottunk, ez így is történt. A félidőben azt mondtam, aki az első gólt szerzi, azé lesz a három pont. Ezt mi értük el, az előnyt végéig meg tudtuk tartani nem kis erőfeszítések árán. Gratulálok a srácoknak!

Okány KSK–Békési FC II. 1–6 (0–4)

Okány, 60 néző. Vezette: Drozdik Péter.
Okány: Radovics – Kincses (Szabó A.), Huszár (Keresztesi E.), Bodó, Sújtó (Sági), Bujdosó (Pesti), Illés (Kovács R.), Ruszó, Kovács Gy. (Balogh L.), Szabó B., Tóth I. (Balogh R.). Edző: Varju Richárd.
Békés: Nagy-Gáspár – Rádai, Minya, D. Nagy, Kis A., Benedek (Fodor), Kis J., Tinkó (Pocsaji), Mracskó, Kardos M., Reszelő T. Játékos-edző: Minya István.
Gólszerző: Bodó (81.), ill. Reszelő T. (6., 37.), Minya (36.), Benedek (39.), Tinkó (57.), Kis J. (86.).
Varju Richárd: – Gyorsan hátrányba kerültünk, majd fokozatosan jöttünk vissza a meccsbe. Amikor már azt hittem, jön az egyenlítés, érthetetlen módon három perc alatt kivégeztük magunkat, egy hasonló játékerőt képviselő csapat ellen. Sok sikert a Békésnek!
Minya István: – Megérdemelt győzelem a sportszerű hazaiak ellen.

Gerlai SE–Sarkadi KLE 2–2 (0–0)

Gerla, 50 néző. Vezette: Pusztai Zoltán.
Gerla: Kapelláró – Susánszky, Simon, Czinkóczky, Szendrődi, Sóvári, Nagy Cs., Farkas M., Gáspár, Reisz, Kiss G. Játékos-edző: Simon Attila.
Sarkad: Pribék – Jánki I., Csonka, Papp B., Urbán, Szalazsán A., Szalazsán R., Berke, Hrabovszki, Mezei, Szabó Milán. Edző: Szűcs Egon.
Gólszerző: Czinkóczky (79.), Szendrődi (90.), ill. Mezei (70.), Jánki I. (78.). Kiállítva: Pribék (92. – második sárga lap).
Simon Attila: – Gratulálok a csapatomnak, egy másfél méteres tiszta lesgólból született sarkadi előny nem lett volna fair a mérkőzés kimenetele szempontjából. A sérült játékosaimnak mielőbbi felépülést kívánok!
Szűcs Egon: – Idegenben hullajtottunk fontos pontokat. Hiába a mezőfölény, ilyen pályán nem lehet játékot folytatni, ezen el kell gondolkozni, mert ez elveszi a labdarúgás örömét.

A Vésztői TK–Kötegyáni FC mérkőzés elmaradt, mert a vendégek nem álltak ki. A 3 bajnoki pontot 3–0-s gólkülönbséggel a Vésztő kapja.

Szabadnapos: Köröstarcsai KSK

Déli csoport
Medgyesegyháza SE–Csárdaszállási SZSK 3–1 (0–1)

Medgyesegyháza, 50 néző. Vezette: Mihály Áron.
Medgyesegyháza: Balázs – Tanner, Stir, Uhrin, Tóth Z. (Máris), Füri, Czene, Szikszai (Földsei), Holecz (Tóth L.), Megyeri (Héder), Nadicsán (Huszárik). Edző: Viczián György.
Csárdaszállás: Migale – Martinecz, Zanyik, Filippovits G., Balogh S. (Székely), Rávai (Fábián), Barnai, Rafael (Erdős), Szabó Á., Dudár, Berczi, Fekete (Filippovits B.). Edző: Zahorán Attila.
Gólszerző: Dudás (55. – öngól), Megyeri (63.), Máris (80.), ill. Fekete (7.).
Viczián György: – Saját magunknak nehezítettük meg a mérkőzést, de végül sikerült itthon tartani a három pontot. Sok sikert a továbbiakban a Csárdaszállás csapatának és köszönjük, hogy belementek a cserébe!
Zahorán Attila: – Jól alakult számunkra az első félidő, sajnos a meccs második felében a hazaiak kihasználták a hibáinkat.

Csorvási SK–Kunágotai TE 3–1 (2–0)

Csorvás, 50 néző. Vezette: Karácsony Ádám Márk.
Csorvás: Németh I. – Lukács, Bucsek, Mazán, Máriás (Simon), Varga G., Gyevi-Nagy, Zahorán, Rozsi, Zsiga, Szokolai. Edző: Könyves Balázs.
Kunágota: Horváth S. – Kiss Cs., Sóstai, Veselicz, Mészár, Hajdú, Lakatos G. (Prókai), Kovács A. (Farkas M.), Sárvári (Sirkó), Lólé K., Csomós. Edző: Korpa János.
Gólszerző: Máriás (12.), Zsiga (34.), Bucsek (68.), ill. Mészár (71.).
Könyves Balázs: – Jó iramban kezdtük el a mérkőzést, amit egész meccs alatt tudtunk tartani. Jókor jöttek a gólok, szép játék közepette. Gratulálok az egész csapatnak a győzelemhez!
Korpa János: – Ma nem is hozhattunk volna pontot Csorvásról, mivel a játékvezető alacsony színvonalú tevékenysége a hazaiak oldalára billentette a mérkőzést. Jogos kiállítás maradt el, tizenegyest nem mert megadni. Akinek van egy sárgája, annak oda kellett volna adni a másikat is, és akkor máshogy alakul a mérkőzés.

Jamina II.–Telekgerendási LSC 8–0 (6–0)

Békéscsaba, 30 néző. Vezette: Dohar László.
Jamina II.: Búr – Fábián, Valyuch (Gémes), Onódi, Simon, Osztódi, Géczi, Balogh Zs., Rácz (Farkas II. F.), Kiss A. (Gyurovszki), Farkas I. F. (Békési). Edző: Varga Péter.
Telekgerendás: Juhász – Túróczki, Szombati, Spitzer, Hudák (Rafael), Ordó, Marik (Bondár), Ránkli M., Víg (Korcsok), Petrovszki (Faragó), Varga K. Játékos-edző: Ágoston Gergely.
Gólszerző: Géczi (2.), Balog Zs. (19., 30., 42., 57.), Kiss A. (21.), Farkas I. F. (22.), Farkas II. F. (63.).
Varga Péter: – Ilyen arányban is megérdemelten nyertünk, külön öröm az első félidőben mutatott játék, de ami a legfontosabb, hogy jó úton járunk.
Onáka Csaba elnök: – Ha ma kilenc gólt rúgtunk volna, akkor mi nyerünk...

Medgyesbodzás SE–Kardos KSK 4–1 (3–1)

Medgyesbodzás, 50 néző. Vezette: Nemczov Márk.
Medgyesbodzás: Véha – Friderikusz (Tassi Zs.), Fazekas, Tassi L. (Páger), Mittnacht, Kovács J., Tokai (Szabó A.), Somogyvári, Varga G., Nagy B. Edző: Gál Gábor.
Kardos: Kurucz – Csöndes, Horváth Z., Erdei (Szabó L.), Komáromi, Nagy I. (Szebegyinszki), Tusjak (Korbely), Kincsesi, Oláh A. (Jansik), Fejes (Jurák Gy.). Játékos-edző: Jurák György.
Gólszerző: Mittnacht (26.), Varga G. (38. – 11-esből, 40., 59.), ill. Hassan (33.).
Varga Gábor csapatkapitány: – Sportszerű, küzdelmes mérkőzésen, megérdemelten gyűjtöttük be a három pontot, jó játékvezetés mellett. Sok sikert kívánunk a szimpatikus Kardosnak! A csapat sok sikert és jó egészséget kíván a leköszönt edzőnek, Gál Gábornak!
Jurák György: – Ők belőtték a helyzeteket mi nem. Jó játékvezetés.

Kevermes SE–Békéssámsoni SK 10–0 (7–0) – félbeszakadt

Kevermes, 80 néző. Vezette: Rubás Zoltán.
Kevermes: Bauer O. – Kovács J., Horváth R., Orosz, Jegyinák, Torma, Horváth M., Kócs, Lakatos S., Mag T., Mag Z. Edző: id. Bauer Károly.
Békéssámson: Bobvos – Lucz, Annus, Palócz, Nemes, Szabó Á., Varga I., Godó Á., Krajcsovics. Megbízott edző: Szabó Tibor.
Gólszerző: Mag Z. (1.), Lakatos S. (3.), Horváth L., (10., 12., 21., 47., 50.), Kócs (15.), Orosz (39.), Horváth J. (52.).
A vendégcsapat kilenc játékossal állt ki, az 54. percben pedig hét fő alá csökkent a létszáma, ezért félbeszakadt a mérkőzés.

Szabadnapos: Mezőkovácsházi TE

Az 5. forduló programja

  • Északi csoport. Október 4., szombat, 15.00: Zsadányi KSE–Vésztői TK, Sarkadi KLE–Bucsa SE, Mezőmegyer SE II.–Köröstarcsai KSK, Békési FC II.–Gerlai SE, Kötegyáni FC–Okány KSK. Szabadnapos: Kamuti SK.
  • Déli csoport. Október 4., szombat, 15.00: Mezőkovácsházi TE–Jamina SE II., Kunágotai TE–Csárdaszállási SZSK, Kardos KSK–Csorvási SK. Október 5., vasárnap, 15.00: Medgyesbodzás SE–Békéssámsoni SK, Telekgerendási LSC–Kevermes SE. Szabadnapos: Medgyesegyháza SE.

 

 

